«Пиноккио», «Гонка со временем» и «Синдром»: какие фильмы выйдут в прокат 17 февраля

Фото: Пиноккио. Правдивая история, 2022

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 17 февраля большой экран представит зрителям чудесный мультфильм «Пиноккио. Правдивая история», ленты национального производства «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне» и «Синдром», триллеры «Жажда золота» и «Гонка со временем», драму «Камон Камон».

Открывает обзор спортивная драма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Именно так британские журналисты окрестили команду московского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами.

Военная лента режиссера Андрея Кравчука «Однажды в пустыне» посвящена событиям современной истории. Зрители отправятся в 2016 год в Сирию.

Главному герою нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов.

Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и все жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно — перерезать опасно.

Триллер «Синдром» режиссера Вячеслава Руденко перенесет гостей кинотеатров в Санкт-Петербург.

Город шокирован цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну.

Юных зрителей большой экран порадует новой версией мультфильма «Пиноккио. Правдивая история».

Юный Пиноккио сбегает из дома плотника Джепетто, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко.

Сделав говорящую куклу Пиноккио гвоздем цирковой программы, он собирает в каждом городе полные залы, а в это время его помощники Кот и Лиса обчищают дома горожан. Но Пиноккио и понятия не имеет об этом. Он влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко. Однако у Пиноккио нет шансов добиться взаимности, ведь он — кукла, а не человек.

Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.

Любителям «пощекотать нервы» в кинотеатрах покажут австралийский триллер «Жажда золота» режиссера Энтони Хэйеса. И вновь перед нами разворачиваются картины непростого будущего.

Ресурсы планеты на исходе. Люди выживают как могут. Два попутчика отправляются в опасную зону: на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромные залежи золота, более опытный искатель отправляется за техникой, а молодой остается караулить сокровище. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.

Остросюжетный фильм «Гонка со временем» режиссера Филлипа Нойса задаст зрителю всего один всеобъемлющий вопрос: на что готова мать ради спасения своего ребенка?

Главная героиня во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем.

Драматический триллер «Любовники» впервые был показан еще год назад на площадке Венецианского фестиваля. Режиссер постановки — бывшая французская актриса Николь Гарсия. А главные роли в фильме исполнили Стэйси Мартин, Пьер Нинэ и Бенуа Мажимель — звезды современного кинематографа Пятой республики.

Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.

Завершает обзор драматический черно-белый фильм-путешествие Майка Миллса «Камон Камон». Лента расскажет зрителю о поездке радиожурналиста Джонни, отправившегося в путь с маленьким племянником. Производством ленты занималась независимая киностудия «A24».