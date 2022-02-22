«Папы», «Мистер Нокаут» и «Сирано»: какие фильмы выйдут в прокат 23 и 24 февраля

Фото: «Мистер Нокаут», 2021 год

Текущая рабочая неделя подарила россиянам праздничный выходной, которым с успехом воспользовались кинотеатры. Премьеры большого экрана будут радовать граждан два дня подряд: 23 и 24 февраля. В эти дни зрителям представят ленты национального производства «Папы» и «Мистер Нокаут», чудесные семейные фильмы «Кролецып и Хомяк Тьмы», «Волк и лев» и «Лулу и Бриггс», боевик «Игра теней», ретродраму «Крестный отец», фильм ужасов «Клаустрофобы: Начало» и мюзикл «Сирано».

Открывает обзор фильм «Папы», приуроченный к празднованию 23 Февраля. Пять режиссеров — Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Армен Ананикян и Михаил Погосов — расскажут зрителям четыре истории, в каждой из которых можно узнать себя.

Новеллы объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самыми разными. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна: быть папой.

Историю жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио поведает гостям кинотеатров драма «Мистер Нокаут» режиссера Артема Михалкова.

Детство в суворовском училище в Ташкенте, служба курсантом-пограничником, первые успехи и неудачи, дружба с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем — это рассказ о том, что в любом, даже самом престижном поединке для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости. И только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Юных зрителей 23 февраля порадует несколькими премьерами. Так, комедийный мультфильм «Кролецып и Хомяк Тьмы» расскажет о харизматичном Кролецыпе, который больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыпленок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт: таинственного Хомяка Тьмы.

Лента «Волк и лев» посвящена главным жизненным ценностям: дружбе, любви, семье. Пианистка Альма возвращается в дом, где прошло ее детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львенка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и в тайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить.

Однажды секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований ученые. Теперь всем троим придется отправиться в опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью.

Режиссерский дебют Ченнинга Татума — семейная комедия «Лулу и Бриггс». По сюжету морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, «кто кого везет».

Любителей острых ощущений в российском прокате с 23 февраля ждет китайский боевик «Игра теней».

Герой делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но, когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.

Четверг, 24 февраля, порадует зрителей выходом на большой экран ретродрамы Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Фильм охватывает период 1945–1955 годов.

Криминальная сага, повествующая о сицилийской мафиозной семье Корлеоне в Нью-Йорке, снята по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо.

Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдает замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не горит желанием заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведет дела по старым правилам, но наступают иные времена и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.

Главную роль в картине исполнил Марлон Брандо. Она принесла ему «Оскара», который актер отказался получать, выразив свой протест против дискриминации коренного населения Америки.

Режиссер Роберто Дзаццара представляет на большом экране фильм ужасов «Клаустрофобы: Начало». В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.

Завершает обзор мюзикл Джо Райта с Питером Динклэйджем в главной роли «Сирано», в основу которого легла пьеса Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Сирано де Бержерак — человек, опередивший свое время — одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует открыть ей свои чувства. А Роксана тем временем влюбляется с первого взгляда в Кристиана. Сирано пишет стихи Роксане от имени Кристиана, но вскоре девушка понимает, кто стоит за этими словами.