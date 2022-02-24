День белого медведя и Масленица: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Приближаются последние февральские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 26 и 27 февраля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор продолжение праздничных мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества. В выходные программа продолжится на ВДНХ. На «Городской ферме» детей и их родителей ждет квест «Отважное приключение», мастер-классы по изготовлению самолетиков из сена и веселый турнир с перетягиванием каната и ручным хоккеем. Маленьким гостям выдадут «Отважный путеводитель», пройдя задания которого, они получат награду.

Проект «Знание. ВДНХ» в субботу приглашает горожан в павильон «Рабочий и колхозница» посмотреть бумажную сказку «Дети Йети» про папу, который накормит детей ужином, что бы ни случилось. А Музей транспорта Москвы проведет 26 и 27 февраля «Брутальный кино-weekend» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Кроме того, в честь Дня защитника Отечества на ВДНХ можно продегустировать блюда полевых кухонь военных лет.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Парк «Патриот» 26 февраля приглашает на праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Здесь можно принять участие в мастер-классах по военной медицине и по сборке/разборке гусеницы на танке БТ-5, увидеть выставку оружия, послушать концерт, пострелять из охолощенного оружия и пройти обучение в школе военного связиста.

Конное шоу «Казачья вольница» покажет различные элементы джигитовки и акробатические номера. А в завершение программы состоится финальный этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках.

А еще парк «Патриот» 26 и 27 февраля зовет всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

В заключительное воскресенье зимы, 27 февраля, в Историческом музее пройдет День юного археолога. На мастер-классе «Живопись каменного века» ребята с помощью особой техники фроттажа перенесут рельефное изображение на бумагу и узнают, каких животных любили изображать первобытные люди. В «Археологических раскопках» можно найти древний клад, а на экскурсии «Тайны древних кладов» — познакомиться с кладами эпохи древности и Средневековья. Интерактивная программа «Войско Средневековой Руси» расскажет, как менялось вооружение русских воинов со времени образования Древнерусского государства в IX веке.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова в воскресенье, 27 февраля, приглашает горожан на экологический праздник «День белого медведя». Благодаря играм «Мишка с севера» и «Верю не верю» здесь можно проверить и пополнить свои знания о белом медведе и его соседях. А для закрепления полученных знаний разгадать экологические кроссворды, главными героями которых также являются обитатели Арктики. В творческой мастерской все желающие смогут сделать сувенир.

В ближайшие выходные во многих культурных организациях столицы начинаются масленичные программы. Так, на городских улицах 26 и 27 февраля начинается ежегодный фестиваль «Московская Масленица». Масленица — это больше чем блины. Москвичей и гостей столицы ждут шумные торговые ряды, неординарные гастрономические решения, анимационная программа, а также выступления артистов и фольклорных коллективов.

Музей-заповедник «Царицыно» зовет гостей 26 и 27 февраля на «Масленичные забавы». Вместе с «селянками из окрестных деревень Хохловки и Ореховки» участники устроят настоящие народные гулянья и узнают старинные названия и значение каждого дня масленичной недели. Экскурсионная часть представляет собой знакомство с императорской резиденцией «Царицыно», которая на время становится праздничной декорацией для традиционных гуляний. А заканчивается программа выполнением творческого задания.

В ближайшие выходные в Доме сказок «Жили-были» пройдет театрализованная программа «Сказочная Масленица». Взрослые и дети смастерят чучело Масленицы и отправятся по неведомым дорожкам музея. Путешествуя, участники праздника узнают обо всех днях масленичной недели и старинных народных обычаях и традициях, которые связаны с этими днями. В программе: хороводы, игры, забавы и угощение вкусными блинами.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Масленичная неделя 26 февраля стартует и в интерактивном музее-театре «Сказкин Дом». Вместе с народными персонажами участники попадут в те далекие времена, когда праздник Масленицы был праздником встречи весны, проживут всю масленичную неделю день за днем, поводят хороводы, попоют песни, встретят красавицу Весну и проводят Зимушку. В заключение всех затей гостей ждут самовар с чаем и масленичные блины.

Парк киноприключений «Мастер Панин» 27 февраля зовет гостей на «Масленицу у каскадеров. Гарри Поттер и Огненный блин». Каскадеры ежегодно устраивают свою масленицу, в программе которой: трюковой спектакль, молодецкие забавы и конкурсы, блины и чай на травах, катание на Биг-Футах и на Печке Емели.

Выставка для беременных и молодых мам Baby-Life-Expo 26 и 27 февраля пройдет в ТВК «Тишинка». Здесь можно побывать на лектории известных педиатров и акушеров, увидеть новинки товаров, получить бесплатные консультации у врачей и принять участие в розыгрыше призов.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» ждет гостей в Историческом музее. Проект призван наглядно показать творческую связь мастеров прошлого и современности.

Центральную часть выставки занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Лучшие конкурсные работы познакомят гостей с многообразием техник и технологий, оригинальными творческими идеями, демонстрируя многовековые ювелирные традиции.

Помимо музейных ценностей, представлены уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы — точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда России.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Государственный музей Пушкина представляет персональную выставку Александра Верстова «Твоим огнем душа палима». Посетители увидят портреты и пейзажи. В портретах художник пытается отразить, почувствовать божественное начало в человеке. В пейзажах — передать тихую красоту родной природы.

Недавно выполненные работы станут центром экспозиции. В последний год мастер работал над полиптихом из четырех частей, посвященным «Книге Иова». Также представлен триптих «Молитва в каменной пустыне».

В галерее «Нагорная» горожан ждет выставка художников-контравангардистов «Арт-полет», посвященная 165-летию основоположника современной космонавтики К. Э. Циолковского и 40-летию творческого объединения «АКАНИС».

Новый концептуализм — это вектор движения живого, смелого и умного искусства, культивируемого созданным в 1982 году товариществом художников-контравангардистов. Ныне оно именуется Академией аналитического искусства. Живописные произведения представлены на выставке в разных разделах: «Аналитическое искусство и космос», «40 лет истории АКАНИС» и «Современное аналитическое искусство».

Фото: «Мистер Нокаут», 2021 год

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. 23 и 24 февраля очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише ленты национального производства «Папы» и «Мистер Нокаут», чудесные семейные фильмы «Кролецып и Хомяк Тьмы», «Волк и лев» и «Лулу и Бриггс», боевик «Игра теней», ретродрама «Крестный отец», фильм ужасов «Клаустрофобы: Начало» и мюзикл «Сирано».