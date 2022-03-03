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Как получить прописку без горожан мужского пола

Ольга Кузьмина  

Развлечения
Как получить прописку без горожан мужского пола
Жанну Эппле трудно узнать в новом образе, но какой еще может быть жительница экопоселения... / Кадр из сериала «Два холма», 2022

Уже этой весной в онлайн-кинотеатре состоится эксклюзивная премьера сериала «Два холма», который позиционируется как комедийная антиутопия.

Хочется сказать: доигрались… Допрыгались. Дошутились, в конце концов. Истории о матриархате — больше не прерогатива только науки, это — в определенной степени — тема новой киноантиутопии.

Ну вот представьте: мир все-таки не удержался на краю и рухнул в пучину, то ли нажав на запретную кнопку в чемоданчике, то ли запустив смертоносное биологическое оружие. И в итоге практически все мужское население планеты Земля приказало долго жить. Что происходит дальше? Подождите, все не так страшно: женщины, конечно, впадают в тоску, но, правда, печалятся не так долго, поскольку потом вынужденно объединяются. Их усилиями на осиротевшей без мужчин планете создается так называемый экогород, в котором мужчин нет, да и, кажется, они уже не очень нужны: ко всему-то подлец человек... пардон, прекрасный пол привыкает. А вот гаджетов, к слову, у этих самых дам — завались, и создают они поселение умное, в высшей степени «продвинутое»: хочешь жить — умей вертеться.

Но ведь они все умрут, вскричит испуганный зритель. Нет, все продумано и тут. Только теперь размножение происходит исключительно путем искусственного оплодотворения, причем рождаются в новом мире только девочки.

Однако новый принцип мироустройства по нраву далеко не всем. Мужчины погибли, но не все. И часть выживших мужчин и не склонных к культивированию женского сообщества дам уходят выживать в заброшенные города, где наслаждаются свободой и традиционным сексом. Но если вы думаете, что мир спокойно разделился на два лагеря и почивает на своих посткатастрофных лаврах, вы сильно ошибаетесь.

Поскольку беда приходит, откуда не ждали: спокойствию практически идеального «женского мира» наступает конец, когда однажды учительница Рада из экогорода «Два холма» обнаруживает за его пределами молодого и весьма привлекательного «примата» Геру… В проекте задействованы такие актеры, как Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Анна Снаткина, Жанна Эппле и Филипп Бледный. «Мэрку» экогорода играет обворожительная Светлана Камынина, умопомрачительно смешная (впрочем, вы наверняка прекрасно ее помните по роли главврача Анастасии Кисегач из знаменитого телесериала ТНТ «Интерны».)

Надо сказать, что если к теме сериала наверняка не все отнесутся с волевым спокойствием, а кому-то он вообще может показаться, особенно поначалу, неоднозначным, то креативную рекламу сериала, задуманную и реализованную STARTом, не оценить просто невозможно. Накануне премьеры тизера сериала в сети появился сайт экопоселения новой волны — первого города без мужчин «Два холма».

Жительницам нового ЖК обещали все блага и даже не запрещали встречаться с мужчинами, главное — не на территории ЖК. Новость о экопоселении вызвала бурю эмоций, множество язвительных комментариев, тысячи репостов и так далее, при этом очень многие восприняли сайт совершенно серьезно и даже звонили на телефон горячей линии с вопросами, в целом же за пару-тройку дней сайт посетили более 20 000 человек. Живой интерес к проекту заставляет о многом задуматься, не так ли?

СПРАВКА

Среди оригинальных проектов STARTа представлены суперуспешные «Текст», «Содержанки», «Бывшие», «Вампиры средней полосы», «Контейнер», «Шторм» и десятки других фильмов, сериалов и документальных проектов. Проекты START отмечены главными индустриальными наградами России, в том числе «Никой», «Золотым орлом» и другими.

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