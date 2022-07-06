Без правил: когда прошлое столкнулось с настоящим

Елизавета Боярская в роли бизнесвумен Ольги Лебедевой. В картине она — символ «бизнеса с честным лицом», который принимает вызов, брошенный бандитским наследием 1990-х / Кадр из сериала «Без правил», 2022

Новая работа Ивана Китаева, сериал «Без правил», идет на Кинопоиске и Premier. Разбираемся, оправдывает ли сериал ожидания, подогретые звездным актерским составом.

После первых же серий «Без правил» зрители сериала разделились примерно пополам, как это часто бывает: на оценивших и не понявших. Равнодушных почти нет, что радует, но есть те, кто не может внятно объяснить, что в сериале цепляет: назвать сверхоригинальным сюжет все же нельзя.

Cовременная бизнесвумен Ольга Лебедева в исполнении Лизы Боярской весьма успешна, достаточно самоуверенна, но ведет дела честно. В ее личной жизни все запутаннее и туманнее: у нее есть сын, муж и любовник (Борис Крюков), который за спиной непонятно насколько любимой им Ольги Антоновны пытается потихоньку мухлевать. О его «заспинных действиях» Ольга не знает и готова наладить честную игру и тут — она собирается уходить от мужа, честно признав, что влюблена. А тем временем на кусок земли, принадлежащий Ольге, начинает претендовать криминальный авторитет Галямин: на территории бывшего пионерлагеря обнаружены минеральные воды, и ему не терпится построить тут прибыльную «точку». И вот уже пропадает без вести и, по косвенным признакам, уничтожен ее бойфренд и коллега по бизнесу, но упорная Лебедева не собирается уступать воротиле свои земли, а уж тем более — проигрывать ему психологически.

У поклонников Елизаветы Боярской вопросов не будет: кумиры безупречны. Остальным Лебедева может показаться не всегда убедительной. Той легкости, что свойственна обычно героям лент Ивана Китаева (вспомните хотя бы комедии «Универ» или «Счастливы вместе»), в ней нет, впрочем, а как еще можно сыграть «облико морале» современного бизнеса? Героине не чужды сантименты, она помнит собственное тяжелое детство и торговлю картошкой у дороги, а грубая сила вызывает у нее отторжение. Не таков Галямин — эдакий рефлюкс 1990-х в исполнении Гоши Куценко, говорящий отчасти как Берия, отчасти — как работник профсоюзной организации конца 1980-х. Но смех в том, что Галямин такой и есть — лысый колобок, замешанный из перечисленных ингредиентов, поднявшийся на беспредельной жестокости и нетерпимости к любому возражению и приперченный новомодным увлечением благотворительностью. Вдруг выказавшая сопротивление конкурентка его и злит, и заводит: отныне прогнуть ее под себя — цель его жизни. Он мнит себя неприкасаемым, она не отступает от принципов, и сериал интересен в первую очередь тем, что показывает две стороны бизнеса двух разных эпох — конечно, с симпатией к миру современному.

Если поначалу трактовки героев и их конфликты кажутся чуть плоскими, то с появлением еще одной пары картинка странным образом приходит в баланс.

Грубый, но хороший бывший мент (Сергей Жарков), а также не менее грубый и, в общем, тоже хороший бывший бандит (Александр Робак) являют собой по сути две стороны одной медали — они оба устали жить по устаревшим, но цепляющимся за жизнь законам 1990-х. И для каждого встреча с Лебедевой — шанс и измениться, и изменить вокруг себя многое. Псевдокартонность Галямина лишь кажется таковой. Куценко играет хорошо, просто уж непривычно — его антигерой практически лишен эмоций.

Но понять его помогают детали. Безжалостный, холодный, он ощутит симпатию к мальчишке-тезке, с надеждой ища в нем «крутость», бросит все, чтобы сказать «спокойной ночи» ребенку, и с некой ноткой обреченности констатирует: «Мы — бандиты, ими и останемся». А мир экс-мента, равно как и бандита Борца, можно познавать с тем наслаждением, с которым поедается слоеный пирог. В общем, к просмотру рекомендовано.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нелли Яралова, продюсер сериала «Без правил»:

— Для нас это важный и нужный в сегодняшних реалиях проект о женщине, которая смогла убедить двух консервативно настроенных мужчин, бывшего мента и бывшего бандита, поверить в ее правду и выступить на ее стороне в схватке с легализованным бандитом Галяминым, для которого «курица не птица, баба не человек». Вместе им удалось победить в лице русского мафиози Галямина не только этот предрассудок, но и мнение о том, что деньги, власть и связи решают все.