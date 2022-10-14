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СБП за рубежом: работает ли Система быстрых платежей за границей

Игорь Синельников

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Финансы
СБП за рубежом: работает ли Система быстрых платежей за границей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В данный момент Система быстрых платежей (СБП) недоступна для расчетов с банками из других стран. Однако эта система оказалась невероятно удобной внутри России, и в случае ее распространения на другие государства могла бы стать еще более востребованной. «Вечерняя Москва» разбиралась, действительно ли Система быстрых платежей не работает при переводах в другие страны и существуют ли способы обойти это ограничение.

Есть несколько условий

В данный момент переводы в другие страны при помощи СБП возможны только в том случае, если они выполняются на счета российских банков, подключенных к системе. Сейчас таких банков более 200. Кроме того, переводить деньги можно исключительно в рублях. Это означает, что получить средства на карту возможно, но потом их нужно будет конвертировать в соответствии с курсом в местную валюту.

В данный момент ведутся работы над тем, чтобы осуществить возможность трансграничных переводов через СБП в ближайшие к России страны. В первую очередь это могут быть такие государства, как Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Хорошо себя зарекомендовала

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что в данный момент наблюдаются некоторые трудности с работой российских платежных систем за границей.

— Из доступных способов более-менее без проблем работает «Золотая корона», но сколько это продлится — непонятно. Карта «Мир» практически везде либо сбоит, либо не принимается, либо не обрабатывается. С системой быстрых платежей пока тоже не все понятно, — отметил собеседник «ВМ».

В данный момент расплачиваться за границей россияне могут при помощи наличных или карт, открытых в других странах. В страны СНГ организуются специальные туры для получения таких карт, однако там сейчас ужесточаются условия и открыть карту не всегда просто, уточнил специалист.

Внутри России Система быстрых платежей оказалась крайне удобной, поэтому она могла бы оказаться полезной и при расчетах за границей, подчеркнул Кочетков.

— Во внутренних переводах Система быстрых платежей очень популярна и показывает серьезный рост год от года на десятки процентов. Разрабатываются разные внутренние решения в приложениях тех же торговых сетей, когда вы в самом приложении можете выбрать функцию СБП с привязанной карты и быстро оплатить покупки, — рассказал эксперт.

Одним из преимуществ СБП является очень низкая комиссия или ее полное отсутствие, подчеркнул эксперт. Кроме того, есть возможность выполнять переводы по телефонной книге: достаточно выбрать абонента, банк, в котором этот абонент привязал карточку, и ввести сумму, заметил аналитик.

Кроме того, СБП популярна у предпринимателей, отметил собеседник «ВМ».

— Если нет возможности оплатить картой, можно сделать перевод через СБП на номер предпринимателя и оплатить покупку. СБП начинает заменять мобильные терминалы, облегчая жизнь не только гражданам, но и предпринимателям, — заключил эксперт.

Система быстрых платежей Центробанка подготавливается к запуску переводов в Армению и Казахстан. В данный момент с этими странами начались переговоры. Возможность переводов в Беларусь предполагается протестировать в конце 2022 года.

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