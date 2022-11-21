Деньги утекают мимо кассы: раскрыта «ресторанная» теневая площадка по уходу от налогов

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Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба 14 ноября установили всех участников схемы одной из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. «Вечерня Москва» узнала подробности.

Одна из теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

— Платеж проходил через терминал, ресторану не принадлежащий. Он шел через цепочку как минимум из трех банков, а на входе и выходе денежного потока искусственно включены две компании, берущие на себя процесс приема платежей, — пояснили в пресс-службе ФНС. — Таким образом, безналичные деньги на каком-то этапе менялись на неучтенную наличность.

Налоговый консультант Игорь Домбровский пояснил:

— По сути, подобная схема позволяла дважды «экономить»: уходить от налогов и получать льготы. Владельцы кафе и ресторанов, жульничая, сохраняли деятельность в рамках финансового диапазона, позволяющего пользоваться нулевым НДС.

Плюс неучтенные доходы позволяли платить сотрудникам «серую» зарплату, уходя от выплат в фонд соцстраха и отчисления налога на доходы физических лиц.

Конечно, это все незаконно: статья 199 УК РФ. Если выяснится, что сумма недоплаты какой-то организации свыше 45 миллионов рублей за три года, то гендиректора и главного бухгалтера ждут сроки до шести лет лишения свободы.

ЦИФРА

21 процент составляет, по данным Центробанка РФ, доля теневого рынка в сфере услуг

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Павлов, глава Общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива»:

— По закону в ресторане у вас обязаны принимать как безналичную, так и наличную оплату. «Не работает» терминал — жалуйтесь в ФНС: можно скачать приложение налоговой службы. Если платите наличными — требуйте чек, причем с QR-кодом не для чаевых официанту, а для налоговой службы. Проверить, тот ли код, можно тоже через приложение ФНС.