И будет солнце под потолком: в России разрешат устанавливать солярий и хамам прямо в квартире

Установить в квартире солярий несложно, главное — следить за состоянием ламп / Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 декабря россиянам можно будет устанавливать в квартирах частные хамамы и солярии. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько это выгодное приобретение.

Так, внесены изменения в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочными конструктивным решениям». Согласно этим изменениям, для россиян сохранится лишь запрет на оборудование в жилых домах бань и саун.

— В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа«хамам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах), — говорится в тексте приказа. Хамам, или турецкая баня, отличается от традиционной сауны и уж тем более от русской бани температурой: в хамаме она гораздо ниже — на уровне 40–60 градусов. Зато влажность в хамаме крайне высокая — 90–100 процентов. При этом в хамаме нет ни печи, ни котла — главных источников пожарной опасности. Стоимость оборудования хамама в квартире зависит от размера и материалов, используемых для отделки. Так, за строительство хамама в Москве могут попросить и 300 тысяч, и 1,5 миллиона рублей.

Загорать дома россияне пытались и раньше. Для этого использовали маленькие портативные установки. Эффект от них был куда более скромный, чем от настоящей ультрафиолетовой кабины. Теперь ее можно на законных основаниях установить дома. Причем купить можно как новую, так и бывшую в употреблении. Новую кабину вертикального форм-фактора можно приобрести от 300 тысяч рублей, цены на подержанные кабины стартуют от 100 тысяч. При этом главное — не забывать, что «солнечные ванны» нужно принимать строго дозированно и что ультрафиолет — это подтвержденный канцероген.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы:

— Длительное пребывание на солнце, которое носит регулярный характер, постоянные походы в солярий приводят к отрицательным последствиям. Во-первых, к фотостарению. Также длительное влияние ультрафиолетового излучения может привести к мутации клеток, к возникновению новообразований.

Выгодный вариант