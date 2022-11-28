Тазик оливье по низкой цене: в этом году любимый салат стоит дешевле

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты «Руспродсоюза» подсчитали стоимость салата оливье и выяснили, что впервые за несколько лет его цена снизилась на 0,4 процента. «Вечерняя Москва» узнала, во сколько обойдется москвичам новогодний стол.

По словам экономиста Александра Цапликова, снижение стоимости оливье прежде всего связано с тем, что в этом году цены на овощи постоянно падали.

— Здесь причина не столько в хорошем урожае, сколько в насыщенности и сбалансированности спроса на сельхозпродукцию. Государство оказало беспрецедентные меры поддержки производителям, поэтому до конца года цены на овощи зафиксируются, — отметил он.

Классический салат оливье с вареной колбасой сейчас обойдется покупателю в 375 рублей из расчета на четыре порции. Дешевле всего из этих ингредиентов стоит картофель (30 рублей за килограмм), морковь (33 рубля за килограмм) и огурцы (100 рублей за килограмм). В результате снижения цен на эти товары салат действительно обойдется дешевле, чем в прошлом году. Разница, конечно, незначительная — всего в несколько рублей. Но обычно цена ингредиентов для этого салата росла. «Индекс оливье» даже использовали в качестве измерения процента инфляции.

— Конечно, перед Новым годом ретейлеры могут поднять цены из-за повышенного спроса. Поэтому лучше запастись некоторыми продуктами сейчас, — советует Цапликов. — Например, уже можно спокойно приобрести майонез, картофель, консервированный горох. Эти продукты хранятся достаточно долго и, как правило, быстрее прочих прибавляют в цене.

Также, по мнению эксперта, не менее важно в целях экономии понять, где приобретать ингредиенты для оливье. Например, овощи лучше брать на оптовых базах или на небольших рынках — там всегда можно и сторговаться, и найти свежую продукцию. А в супермаркете уже приобретать дополнительные ингредиенты.

— В крупных торговых сетях не всегда большой и хороший выбор овощей. Поэтому и цены там выше, и скидок, тем более в предпраздничное время, там практически нет, — пояснил он.

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Даниил Кашин, аналитик:

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