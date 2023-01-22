Аналитики рассказали, как санкции влияют на отечественную алкогольную продукцию

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

18 января крупный аналитический центр привел данные, согласного которым производство российского алкоголя на фоне западных санкций выросло на 10 процентов за год. «Вечерняя Москва» узнала, какие напитки сейчас делают у нас и в чем их преимущества.

За прошедший год алкогольные компании больше всего нарастили выпуск ликеров (+444,2 процента), а также игристых вин (+25,2 процента ). Эти виды напитков считались самыми дефицитными из-за нарушения логистических цепочек.

— Были сложности с виски, так как до 2022 года у нас практически не делали его — не хватало мощностей, да и американские производители отгружали продукцию в достаточном объеме. На сегодняшний день мы видим, что на рынок вышли несколько десятков российских компаний с этим продуктом — цены ниже на 20–30 процентов. Более того, есть как бюджетный, так и премиальный сегмент. Интересная ситуация произошла и с нашим джином — за последние полгода ему удалось сместить мировых лидеров по числу продаж в России. Важно, что большинство ингредиентов приобретается на территории нашей страны либо у дружественных государств. Поэтому на логистику ничего не тратится, — добавил Синельчук.

По прогнозам эксперта, в этом году доля отечественного алкоголя продолжит увеличиваться, как и число поставок из таких стран, как Белоруссия, Армения, Турция и так далее:

— Мы приходим к балансу и к тому, что наш алкоголь должен стать популярным. Для этого регионы активно сотрудничают с центральными областями, чтобы вся продукция была в свободной продаже.

Ароматный ликер

Бутылку ликера объемом 0,5 литра можно приобрести за 345–600 рублей. В прошлом году — в пределах 299–599 рублей.

Всем шампанского!

Рост цены на шампанское за 2022 год составил аж 40 процентов. Бутылка 0,7 литра сейчас в среднем стоит от 400 до 2500 рублей, в зависимости от бренда. В прошлом году — примерно 200–1500 рублей.

Если коньяк — то хороший

Цена на этот напиток на протяжении года была стабильна — доля российского производства на рынке очень высока. Так, бутылка объемом 0,5 литра стоит в пределах 500–1400 рублей.

Наша водка

На российских прилавках доля отечественной водки только выросла — с 80 до 90 процентов. Сейчас цена бутылки 0,5 литра колеблется в районе 300–700 рублей. В прошлом году этот показатель составил 250– 600 рублей.

Джин по-русски

В 2022 году этот вид напитка показал рекордное число по продажам в стране. Российский джин сейчас можно купить в пределах от 400 до 1200 рублей за бутылку 0,7 литра. Подорожание за год небольшое — 5 процентов (в начале 2022 года минимальная цена была 350 рублей). Иностранный стоит в пределах 700–2000 рублей.

Розовое, белое, красное

За год именно вино подорожало больше всего, так как поставки из Европы значительно сократились. Стоимость этого напитка колеблется сейчас в пределах от 500 до 1699 рублей за бутылку 0,7 литра. В прошлом году цена была на 20 процентов ниже и начиналась от 300 рублей.

Виски с местной пропиской

Цена на этот напиток за прошедший год выросла на 15 процентов. Сейчас средняя цена виски составляет 600 руб лей за бутылку 0,5 литра, в прошлом году — 500 рублей за аналогичный объем.

ЦИФРА

3,4 процента составил рост продаж отечественного алкоголя за год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

Алкогольная отрасль оказалась самой устойчивой к санкциям. Более того, сейчас многие российские компании хотят объединиться с заводами из дружественных стран, чтобы создавать продукцию мирового уровня. На цене это скажется не сильно — в пределах 5–7 процентов.