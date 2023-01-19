«Корабли прибудут в феврале»: почему в России не хватает картриджей для принтеров

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В России наблюдается нехватка картриджей для принтеров. Причиной дефицита расходников стало отсутствие официальных поставок ушедшими из России брендами, сообщают СМИ. О том, почему сложилась такая ситуация и когда она может разрешиться, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Собеседник «ВМ» подтвердил, что нехватка расходников действительно есть, однако ощущается она не везде:

— Нет такого, что картриджей не имеется в наличии совсем. Определенный дефицит наблюдается в крупных городах. В некоторых торговых сетях, в каких-то городах есть недостаток оригинальных картриджей, например Canon и HP.

Некоторые расходники можно найти в продаже без проблем, уточнил аналитик. Например, не наблюдается дефицита картриджей Brother и Xerox. По определенным категориям также достаточно товаров. Например, для большинства струйных принтеров картриджи есть в наличии.

Дефицит отдельных позиций связан с неравномерным параллельным импортом картриджей, объяснил Муртазин:

— Перед Новым годом спрос был повышенным, при этом не все магазины оказались готовы заказать достаточное количество расходников. Параллельный импорт каждый ведет на свой страх и риск, учитывая свои возможности. Кроме того, доставка таких товаров связана не только с железной дорогой, но и с кораблями. Те корабли, которые вышли в декабре, прибудут в Россию только в феврале.

Нехватка картриджей спровоцировала небольшой рост цен, однако в ближайшее время ситуация с наличием и стоимостью расходников должна разрешиться, уверен аналитик:

— Цены выросли на 5–10 процентов. Но буквально через пару недель все расходники будут. Их в Россию едет большое количество. Думаю, цены на те же 5–10 процентов вниз пойдут, потому что будет много товара.

Решить проблему посредством собственного производства картриджей не получится. В составе оригинальных расходников есть специфические детали, без которых они не будут работать, заключил Муртазин.