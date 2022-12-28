Эксперт объяснил, может ли Россия отказаться от импортных ноутбуков

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В правительстве обсуждается возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. С инициативой выступила компания ICL, которая также предлагает поддерживать спрос на российские компьютеры с помощью 20-процентного кешбэка. О том, какие последствия могут быть у данного решения и какие ноутбуки останутся на полках российских магазинов, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что в данный момент в России нет собственных ноутбуков.

— Нужно понимать, что отечественное оборудование на львиную долю состоит, опять же, из импортных компонентов. По сути, оно ничем не лучше. Своих компьютеров у нас полноценных нет, и с достаточно большим уровнем локализации в ближайшее время не будет. Скорее всего, эти компьютеры в большинстве случаев собираются в Китае. Возможно, что-то собирается и в России, но точно на китайской базе, — объяснил Кусков.

По мнению эксперта, преференции для российских ноутбуков имели бы смысл, если бы уровень локализации компонентов составлял не менее 50 процентов.

Специалист считает, что запрещать поставки иностранных ноутбуков будет логично тогда, когда российский производитель окажется готов показать достаточный уровень.

— На мой взгляд, пока что в запрете поставок импортных ноутбуков толку ноль. По сути, мы запретим людям за их же деньги покупать то, что им нужно. Люди и так увидели в этом году категорически изменившийся ассортимент продукции бытовой техники. 90 процентов теперь — это Китай. Государство может, если хочет, сделать преференции для российской продукции: те же 20 процентов скидки, о которых идет речь. Но логично давать скидку тогда, когда компании вкладываются в производство и видно, что продукт на большую часть российский. В реальности для локализации нам нужно лет пять, — уверен аналитик.

Сейчас, по словам эксперта, в России появился большой выбор китайских ноутбуков, периодически встречаются модели из Индии. Однако не стоит возлагать на Китай большие надежды, так как неизвестно, какими будут отношения между странами в будущем. Именно поэтому России лучше максимально локализовать основные компоненты, заключил специалист.