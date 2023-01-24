Cамозапрет на получение кредита. Как его можно будет оформить и какие есть нюансы

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В России разрабатывается законопроект, благодаря которому люди смогут запретить себе брать кредиты. «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом в том, что означает нововведение, зачем оно понадобилось и какие у него есть нюансы.

В Центробанке РФ предложили ввести систему самозапретов на получение кредитов. Законопроект получил межведомственное согласование и поддержку рынка, поэтому теперь идет подготовка к его введению.

Что это такое и как оформить

Возможность запретить себе оформление кредита является новым способом защиты от мошеннических действий. Это позволяет:

установить запрет на совершение всех или отдельных операций через онлайн-сервисы (кредитование, переводы денег);

указать ограничения по критериям услуги (например, максимальную сумму перевода через онлайн-сервисы);

ввести ограничения на онлайн-переводы на определенный период времени (например, на время поездки за границу).

Оформить запрет на получение кредита можно на сайте госуслуг или через банк. После оформления действие должно отразиться в кредитной истории, чтобы его увидели посредники. Чтобы проверить установку запрета, нужно запросить свою кредитную историю в банке.

Ограничений по установке и снятию запрета нет. Процедуру можно повторять и отменять столько раз, сколько необходимо.

В чем причина

По словам директора банковского института НИИ ВШЭ Василия Солодкова, из года в год люди страдают от мошеннических действий. Обманным путем у людей вымогают деньги, а правоохранительным органам тяжело решить эту проблему.

— Результата нет, а люди продолжают терять средства, — заметил Солодков. — Поэтому для защиты людей, в особенности пенсионеров (самая уязвимая группа для мошенников — прим. «ВМ»), ЦБ предлагает принять те меры, которые человек может осуществить сам для решения этой проблемы.

В частности, как рассказал экономист, банки предлагали такие способы решения проблемы.

Автоматическая заморозка переводов

Солодков объяснил, что эта мера поможет защитить пенсионеров и другие уязвимые группы населения от необдуманных переводов:

— Предлагалось автоматически замораживать деньги, которые человек переводит на другой счет, для того чтобы у него было время подумать. Если вдруг человек понимает, что совершил ошибку, он может вернуть эти средства обратно на свой счет.

Третье лицо в цепочке переводов

Еще одной мерой защиты переводов, как рассказал специалист, было предложение об участии третьего человека в переводе средств.

— Близкие родственники, дети или внуки, по идее, должны были бы подтверждать действие, — пояснил Солодков.

С кредитами, как рассказал эксперт, та же история. Если вы оставили где-то свои паспортные данные, мошенникам легко взять на ваше имя кредит.

— Поэтому предлагается ввести систему, когда человек может запретить себе взять кредит. В этом случае, если постороннее лицо захочет взять на кого-то заем, ничего не выйдет, — уверен Солодков.

Нюансы системы

Но он обратил внимание на один нюанс — систему идентификации личности. Один человек может ввести запрет на получение кредита, а мошенник, обладая чужими паспортными данными, может попытаться этот запрет снять. Поэтому важно наладить систему идентификации личности. Она заключается в проверке телефонных номеров и электронной почты.

Экономист обратил внимание, что запрет на получение кредита можно легко снять. Для этого достаточно обратиться в кредитное бюро с заявлением о снятии запрета.

— При желании получить деньги у банка взаймы после самозапрета кредитная история никак не испортится, — уверен Солодков. — На нее влияют только ваши действия с прошлыми кредитами.

Если вы берете кредит и оплачиваете его вовремя, по словам специалиста, это улучшает вашу кредитную историю. Если же платите не вовремя — ухудшает. В случае с запретом на получение не проводятся никакие денежные операции, потому эта процедура не имеет негативных последствий.