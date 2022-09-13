Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защититься от взлома системы NFC

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Система NFC уже давно пользуется популярностью у обладателей смартфонов, потому что позволяет забыть о пластиковых картах. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, возможен ли взлом системы бесконтактной оплаты и что необходимо предпринять, если это произошло.

Как рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, взлом такой системы почти не представляет интереса для мошенников.

— Хотя в теории, если телефон человека не защищен паролем и биометрическими данными, в случае его утраты можно обнаружить транзакции, которые человек не совершал самостоятельно, — поделился Вакулин.

По его мнению, обезопасить себя от такого вида взлома можно несколькими способами.

— Многие люди почему-то пренебрегают установкой пароля на телефон, однако это позволяет обезопасить себя от непредвиденных списаний в случае утраты мобильного средства связи, — объяснил собеседник «ВМ».

Специалист рекомендовал ввести биометрические данные отпечатка пальца в телефон. Уникальный идентификатор невозможно подделать, а защищенное таким способом устройство — взломать.

— Желательно также включить функцию «найти телефон», что позволит при утере устройства заблокировать его. В некоторых мобильных средствах связи эта функция имеется в базовых настройках, — заключил Вакулин.

А наличие запасного аккаунта антивирусного программного обеспечения или Apple ID, по словам эксперта, поможет своевременно заблокировать телефон в случае его потери.

Кроме того, специалист рассказал, почему мошенники совершают телефонные звонки и как обезопасить себя от нежелательных вызовов.