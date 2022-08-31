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«Живой» номер: адвокат Ульяненко объяснил, как работает схема мошенников с пропущенными вызовами

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Живой» номер: адвокат Ульяненко объяснил, как работает схема мошенников с пропущенными вызовами
Фото: depositphotos

По опубликованной информации, стало известно, что в прошлом году дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стала жертвой телефонного мошенничества. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, как работают подобные схемы обмана и можно ли оградить себя от таких звонков.

По словам адвоката Виталия Ульяненко, пропущенные вызовы и звонки с незнакомых номеров являются способами мониторинга активности абонента со стороны мошенников. Такие звонки совершает автоматизированная система-робот, которая работает по специальному принципу.

— Если человек ответил на звонок, его номер вносится в базу как «живой» номер. После чего на него могут поступать вызовы с целью предложения товаров, услуг, а также мошеннические звонки, — объяснил Ульяненко.

Он дополнил, что схема с пропущенными вызовами работает так же: если человек перезвонил на незнакомый номер, его телефон будет внесен в базу активных номеров.

Адвокат рассказал, что оградить себя от подобных звонков можно, если использовать специальные сервисы или приложения — определители спама.

— Но, как показывает практика, номера, с которых осуществляется дозвон, постоянно меняются, и не всегда сервис «антиспам» идентифицирует входящий звонок как нежелательный, — прокомментировал специалист.

Собеседник «ВМ» рекомендовал в случае неожиданного звонка с неизвестного номера не отвечать на него.

Как оказалось, привлечь к уголовной ответственности телефонных мошенников довольно сложно.

— Процесс осложняется тем, что, как правило, телефонные номера формально им не принадлежат, — заключил Ульяненко.

Однако он отметил, что если в отношении человека было совершено телефонное мошенничество, то стоит обратиться в правоохранительные органы.

Также юрист объяснил, как не стать жертвой кредитного мошенничества. По его словам, ложный кредит на человека могут взять по причине утечки персональных данных.

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