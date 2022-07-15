Юрист Кваша дал совет, как не стать жертвой кредитного мошенничества

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С распространенной проблемой оформления ложного кредита человек может столкнуться по одной причине — утечка персональных данных. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша.

По его словам, это может произойти в том случае, если человек утратил свой паспорт или в Сеть ушли данные его документа, удостоверяющего личность (скан-копия или фотография очень хорошего качества).

— В микрокредитных организациях распространена практика выдавать кредиты по минимальному набору документов, некоторым из них достаточно даже одного паспорта для одобрения подобной операции, — отметил юрист.

Эксперт добавил, что ложный кредит не связан с тем, что мы используем удобные мобильные сервисы для переводов денежных средств (СбербанкОнлайн, Тинькофф). Без персональных данных мошенники никаким другим способом не смогут взять кредит на человека.

Также юрист рассказал, как обезопасить себя от подобного рода мошенничества:

не передавать личные данные (копии, сканы, фото документов) лицам, которые не вызывают доверия;

создать плохую кредитную историю;

проверять почтовый ящик, в который могут приходить уведомления о просроченных кредитах;

отслеживать информацию по своей личности в судах, поскольку для того, чтобы взыскать с человека невыплаченные денежные средства, его должны осудить.

— Встречаются случаи, когда человека уже осудили, а он про это не знал. Если такое произошло, то доказать, что данные были украдены и кредит был взят другим лицом, будет почти невозможно, — добавил Кваша.

Также в разговоре с экспертом стало известно, что возможности понять, что на человека взят кредит мошенниками, невозможно. Этот факт выясняется только со временем, когда наличие кредита отражается в кредитной истории.

— Раз в полгода необходимо запрашивать кредитную историю, чтобы обезопасить себя. Два раза в год запрос по кредитным историям можно делать бесплатно, — отметил Кваша.

Кроме того, юрист обозначил группы людей, которые подвержены этому виду мошенничества. Среди них он указал пожилых людей и мам в декрете. Первые из них склонны доверять людям и не осознают, чем может обернуться распространение своих персональных данных третьим лицам. Вторые часто ищут способ заработка из дома.

— Здесь схема обмана у мошенников другая. Либо женщин трудоустраивают на работу и запрашивают их персональные данные, либо же используют схему обольщения, — отметил эксперт.

Чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов, Кваша рекомендует взять паузу и несколько минут подумать. Далее следует ввести запрос в интернете о том, что вас просили сделать предполагаемые мошенники. В ответ на поиск найдется ряд историй обманутых потребителей. Это даст возможность не поддаться на уловки мошенников.

Если же подобная ситуация произошла с человеком, юрист рассказал, что следует предпринять, чтобы решить проблему:

— Первое, что необходимо сделать, — написать заявление в полицию о том, что на ваше имя был взят кредит, чтобы потом вы смогли оспорить факт, что кредит взяли вы сами. После чего вам необходимо обратиться к юристам, чтобы оспорить факт взятия кредита во взаимоотношениях с микрофинансовой организацией, — сказал Кваша.

По словам юриста, в этом случае человек, на которого взяли кредит, должен доказать, что он не брал его самостоятельно, а микрофинансовая компания должна объяснить, каким образом она убедилась, что кредит берет именно этот человек.

Кроме того, юрист объяснил, с чем связан повышенный спрос на автокредиты летом. Это происходит потому, что поставки машин из-за границы сократились.