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Юрист пояснил, с чем связан летний рост автокредитования в России

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснил, с чем связан летний рост автокредитования в России
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Летний рост автокредитования связан с желанием россиян купить новые машины, оставшиеся в стране на фоне дефицита. Об этом сообщил автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Россияне сейчас стали активно покупать машины, понимая, что им нескоро удастся их поменять, так как поставки машин сократились. Люди решили купить машины сейчас, чтобы в ближайшие годы об этой проблеме не задумываться, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

По его словам, на фоне дефицита покупатели берут в кредит все, что есть, отдавая предпочтение новым моделям, так как подержанная машина может стать довольно проблемным вложением средств.

Ранее стало известно, что Toyota стала лидером по продажам на вторичном рынке в России. Россияне доверяют бренду за надежность и доступность. Лучшим рамным внедорожником стал Land Cruiser 200, передает Nation News.

6 июля Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Кроме того, стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

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