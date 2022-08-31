Песков рассказал об обмане его дочери телефонными мошенниками

Фото: Администрация президента РФ

В прошлом году дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета пострадала от телефонных мошенников, злоумышленники похитили у нее деньги с двух карт. Об этом официальный представитель Кремля рассказал на просветительском марафоне «Знание» в среду, 31 августа.

— У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы (пароли к банковским картам — прим. «ВМ») и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги, — сказал он.

Песков добавил, что его дочь была хорошо осведомлена об уловках мошенников и знала, как защитить себя. Однако, по его словам, мошенники обладали «силой убеждения».

Представитель Кремля отметил, что благодаря оперативной работе сотрудников банка деньги удалось вернуть. В ходе своего выступления он призвал участников мероприятия сохранять осторожность и опасаться тех, кто использует силу убеждения в недобрых целях, передает ТАСС.

24 августа сообщалось, что Центробанк России предложит обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счет мошенников, возвращать средства пострадавшему в течение 30 дней или двух месяцев, если финансы ушли за рубеж. В случае принятия законопроекта банки будут обязаны возвратить своим клиентам в полном объеме сумму потерянных денег.