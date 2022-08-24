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ЦБ может обязать банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Георгий Соланович
Общество
ЦБ может обязать банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк России предложит обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счет мошенников, возвращать средства пострадавшему в течение 30 дней или двух месяцев, если финансы ушли за рубеж. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в среду, 24 августа.

Инициатива содержится в поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информобмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении.

— Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней, — пояснил Уваров.

В случае принятия законопроекта кредитные организации будут обязаны возвратить своим клиентам в полном объеме сумму, которые они перевели на счет мошенника, информация о котором есть в базе данных ЦБ.

Помимо этого, добавил Уваров, регулятор предложил ввести двухдневный период, в течение которого банк пострадавшего замораживает перевод средств по счету, информация о котором содержится в базе данных Центробанка, передает РИА Новости.

До этого в ЦБ объяснили россиянам, как хранить сбережения в долларах. Так, граждане, которые хотят хранить сбережения в валютах стран с санкциями против России, могут открыть счет за рубежом.

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