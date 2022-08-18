В ЦБ объяснили россиянам, как хранить сбережения в долларах

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Граждане, которые хотят хранить сбережения в валютах стран с санкциями против России, могут открыть счет за рубежом. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в «Финансовой культуре» — информационном ресурсе, созданным ЦБ.

— Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что хранение денег в долларах в России стало небезопасным после введения санкций. Так, ограничения могут ужесточить, а банки не смогут на это повлиять и будут нести убытки.

Кроме того, финансовые организации пытаются свести до минимума средства на валютных счетах своих клиентов путем комиссий. Если россияне хотят и дальше хранить деньги в конкретном банке, то им посоветовали открыть счет в рублях или в валюте страны, которая отказалась от введения рестрикций в отношении России.

В ином случае клиенту придется или сменить банк, или платить высокую комиссию за «небезопасный» доллар. При этом плата будет взиматься даже за долларовые транзакции из одного российского банка в другой, передает Telegram-канал ресурса.

До этого сообщалось, что ЦБ не исключает рисков экономического и финансового кризиса в мире в качестве одного из альтернативных сценариев. Будущий кризис может быть сопоставим с экономической ситуацией, которая наблюдалась в 2007–2008 годах.