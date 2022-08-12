Банк России не исключил повторения масштабов мирового кризиса 2007–2008 годов

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Центробанк России не исключает рисков экономического и финансового кризиса в мире в качестве одного из альтернативных сценариев. Об этом свидетельствует проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023, 2024 и 2025 годы.

Уточняется, что будущий кризис может быть сопоставим с экономической ситуацией, которая наблюдалась в 2007–2008 годах.

— При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт, — говорится в проекте.

Мир рискует столкнуться с массовым голодом, неконтролируемой миграцией и политической дестабилизацией в случае, если продолжит игнорировать нынешний продовольственный кризис, заявил журналистам в среду, 20 июля, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Недавно сообщалось, что более 50 процентов домохозяйств (15 миллионов человек) в Великобритании могут оказаться за чертой топливной бедности к январю следующего года. Топливной бедностью называется ситуация, при которой людям приходится тратить более 10 процентов семейного дохода на электроэнергию.