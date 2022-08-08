Больше половины домохозяйств в Британии могут оказаться за чертой топливной бедности

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Более 50 процентов домохозяйств (15 миллионов человек) в Великобритании могут оказаться за чертой топливной бедности к январю следующего года, пишет научный портал Phys.org со ссылкой на информацию Йоркского университета.

Топливной бедностью называется ситуация, при которой людям приходится тратить более 10 процентов семейного дохода на электроэнергию, пишет РИА Новости.

Ученые приводят данные, согласно которым даже с учетом предлагаемых кабинетом министров скидок на электроэнергию топливная бедность коснется более 58 процентов жителей региона Йоркшир и Хамбер. В Лондоне при этом пострадают 47,5 процента горожан, а в Северной Ирландии — 71,7 процента.

Больше всего, по данным аналитиков, пострадают больше всего в результате этого пенсионеры и родители-одиночки. Наибольший процент людей за чертой топливной бедности прогнозируется на севере Великобритании.

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