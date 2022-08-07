Президент Финляндии Ниинисте предрек неизбежный экономический спад в ЕС

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Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о надвигающемся экономическом спаде в Евросоюзе (ЕС).

По его словам, жители Финляндии, как и все европейцы, теперь должны быть готовы к тому, что экономическое положение больше не будет улучшаться с каждым годом, как к тому все успели привыкнуть.

Это, заметил Ниинисте, может сильно ударить по самой концепции единства граждан Европы. Однако финны теперь движутся к тому, что «самодостаточность в очень широком смысле становится центральной».

Не последнюю роль в ухудшающемся экономическом положении, заметил он, играет нарастающий риск эскалации на Украине. Ниинисте подчеркнул, что об этом никогда нельзя забывать, передает РИА Новости.

Авторы портала Business Insider опубликовали материал об «ужасном сценарии» газового кризиса на территории европейских государств. Специалисты говорят о вероятном дефиците газа в Европе в зимний период.

Из-за проблем с поставками российского газа страны ЕС в зимний период, скорее всего, будут вынуждены снижать его потребление. Однако у них еще есть шанс закачать в хранилища достаточное количество голубого топлива.

Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты, комментируя желание Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов.