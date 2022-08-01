Bank of America: Газовый кризис в ЕС будет развиваться по «ужасному сценарию»
Авторы информационного портала Buisness Insider со ссылкой на исследование Bank of America в понедельник, 1 августа, опубликовали материал об «ужасном сценарии» газового кризиса на территории европейских государств.
— Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в статье.
Специалисты американской кредитной организации говорят о вероятном дефиците газа в Европе в зимний период, поскольку при работе «Северного потока» на 20 процентов от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, пишет РИА Новости.
По этой причине Германия и Франция уже сейчас отыскивают способы нормировать поставки «голубого топлива», а некоторые немецкие города больше не подсвечивают здания и памятники в целях экономии энергии.
Обозреватели информационного агентства Bloomberg накануне сообщили, что Германия имеет в запасе еще три месяца, чтобы предотвратить катастрофу из-за нехватки «голубого топлива» в зимний сезон.