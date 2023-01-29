Куда цены, туда и борщ: какие продукты подорожали и надолго ли

Продавец овощного отдела ярмарки выходного дня Оксана Каракозова / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По данным крупного аналитического центра, которые привели 23 января, в России подорожал борщевой набор. Цена ингредиентов для приготовления этого блюда в среднем увеличилась на восемь процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связано подорожание и когда ожидать стабилизации цен.

По словам экономиста Виталия Андреева, до середины весны придется смириться с высокими ценами на овощи и мясо.

— Овощи долгое время дешевели, так как урожай выдался рекордным. Однако такие продукты, как репчатый лук, картофель, свекла, сейчас растут в цене. Запасы постепенно заканчиваются. В этом подорожании нет ничего удивительного — так происходит каждую зиму, — добавил эксперт.

Аналогичная ситуация и с мясом — если стоимость курицы пока держится, то с говядиной все куда сложнее — сейчас средняя цена килограмма составляет 700 рублей.

— С говядиной ситуация предсказуемая. Из-за санкций ее производство снизилось на 15 процентов, а говяжья вырезка, например, из Бразилии значительно подорожала в цене из-за логистики. Планируется, что к прежним объемам российские компании вернутся не раньше июня этого года, — добавил эксперт.

Найти продукты ниже розничной цены по-прежнему можно на оптовых рынках, так как продукции там предлагается гораздо больше, чем в магазинах. Да и сторговаться всегда можно.

— Постепенное падение цены борщевого набора нас ждет в середине весны. Там потихоньку начнутся работы по посадке овощей, что-то уже привезут из южных регионов, — отметил Андреев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— К февралю цены могут подняться также на такие категории продуктов, как яйца, мука и соль. Сейчас эти продукты в среднем подешевели на 6 процентов, поэтому лучше запастись ими заранее. Конечно, дефицита не будет, однако переждать сезонные колебания цен будет приятнее именно так.

КСТАТИ

Рекордсменами по росту цен за последнюю неделю стали репчатый лук и огурцы. Лук подорожал на 5, а огурцы — на 6 процентов. На 4 процента дороже стали помидоры. Цена моркови также увеличилась.