Эксперты отметили резкий рост спроса на отечественные бренды одежды и косметики

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Востребованность российских брендов одежды по итогам 2022 года увеличилась почти в три раза. При этом спрос на отечественную косметику вырос на 78 процентов.

Специалисты отмечают рост интереса покупателей к отечественным производителям одежды, косметики и парфюмерии.

— Первая и главная причина роста популярности российских брендов — это освободившаяся ниша. Ушел ряд крупных международных поставщиков товаров для нас. Как только это произошло, российские локальные бренды почувствовали рост спроса, — рассказывает маркетолог Дмитрий Куликовский. — Вторая важная причина: покупательская способность населения.

Эксперт привел пример. Когда шведский бренд H&M решил уйти из России, даже относительно богатые москвичи не бросились раскупать вещи.

— Магазины сначала закрыли, потом заявили, что компания вот-вот уйдет, открыли вновь, но давки не случилось, — рассказывает Куликовский. — Чтобы распродать остатки, пришлось объявлять тотальную распродажу, снизив цену на большую часть товара вдвое. Только тогда публика пошла в магазины. Покупать за полную цену даже вполне недорогой массмаркет люди не стали. Это о многом говорит.

Еще одна причина роста продаж отечественных брендов — блокировка соцсетей.

— Огромная часть брендовых вещей раньше продавалась через соцсети. Да, среди предложений преобладали подделки, купленные где-нибудь в «Садоводе», но этот канал торговли процветал, — рассказывает Куликовский. — Сейчас трафик пользователей соцсетей упал в несколько раз, а вместе с ним снизились и продажи. Но ведь что-то носить людям нужно. Вот они и обратили внимание на отечественные бренды. К тому же сработал эффект новизны: захотелось попробовать чтото новое.

Это мнение маркетолога. А вот что заметили обыватели. До недавнего времени транснациональные корпорации располагали свои торговые точки в самых «козырных» местах. Потому что находили возможность давать самую высокую цену за аренду престижных площадей. Наши производители в этом не могли составить конкуренцию мировым брендам. Так что, к примеру, при равной конкурентоспособности того или иного товара отечественные производители проигрывали именитым конкурентам уже поэтому. Изменения происходят не только на рынке одежды и косметики. По данным крупного российского маркетплейса, в прошлом году резко вырос интерес к отечественным брендам бытовой техники: продажи кратно увеличились по отношению к 2021 году. Изделий под рядом российских брендов приобрели почти в два раза больше, чем год назад. Российский бренд безоговорочно лидирует в сегменте мелкой бытовой техники. Вообще, именно на свои кухни мы больше всего покупаем технику отечественных марок: газовые плиты, электрические и индукционные, варочные панели, холодильники и вытяжки. В топ продаж по стране стабильно входят российские морозильные лари, которые покупают как для индивидуального пользования, так и для коммерческих нужд.

— Производство многих видов бытовой техники было давно локализовано в России, но зарубежные бренды, конечно, составляли серьезную конкуренцию, — пояснил Дмитрий Куликовский. — У крупных корпораций, которые эти бренды представляли, было больше средств на их раскрутку. Плюс в силу колоссальных объемов производства они могли легко играть с ценами, проводя разного рода акции. Владельцы российских брендов такую политику часто не могли себе позволить. Теперь у наших появился отличный шанс раскрутиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент гильдии маркетологов:

— Для них освободилась даже не ниша, а целые магазины. Продавай — не хочу! Но скоро, я думаю, им придется конкурировать с брендами из Китая, Вьетнама, Турции, Индонезии и Индии. Эти страны тоже могут производить недорогую и приемлемую по качеству одежду. В косметической отрасли все зависит от курса доллара и параллельного импорта. Если доллар останется в районе 70 рублей и параллельный импорт как следует разовьется, то привычные косметические бренды вернутся на рынок и начнут свою нишу отвоевывать. Что касается «российской» техники, то, уверяю, здесь огромное число марок сделаны в странах Юго-Восточной Азии, а наша у них, грубо говоря, только бирка. Но покупателю, я думаю, особой разницы нет.