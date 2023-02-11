Дорогой мой интернет: почему провайдеры повышают цены и можно ли вернуться к старому тарифу

Из-за режима самоизоляции многие сайты запускают бесплатные тарифы для просмотра кино и сериалов / Фото: pixabay.com

В Москве провайдеры подняли цены на домашний интернет на 10 процентов. По данным аналитического сервиса, повышение стоимости услуг наблюдали еще с конца 2022 года. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связано это подорожание и можно ли добиться возвращения прежней стоимости тарифа.

Ценовые изменения коснулись прежде всего клиентов МГТС. С октября компания повысила стоимость услуг на 10 процентов — до 625 рублей в месяц.

— Стоимость многих тарифов оценивалась при другой экономической ситуации. Санкции сильно ударили по отрасли — расходы на телекоммуникационное оборудование выросли на 40 процентов. А качество связи и сети нужно поддерживать, поэтому повышение цен было неизбежным, — рассказал аналитик Даниил Кашин. Однако о росте цены компания обязательно должна предупреждать заранее — либо с помощью электронной рассылки, либо с помощью звонка. — Любое повышение цены считается законным, если оно не превышает уровень инфляции. Поэтому претензий у Федеральной антимонопольной службы к провайдерам на данный момент нет, — добавил эксперт.

Повысились на аналогичную цифру цены и у МТС, «Акадо», «Онлайма» и Ростелекома. По мнению Кашина, договориться о возврате прежней стоимости абонентской платы сейчас невозможно, потому что в повышении цен нет ничего противозаконного и нарушающего права клиентов компании.

— Если у операторов сотовой связи повышение цен не всегда обоснованное и идет навязывание дополнительных услуг, то здесь ситуация иная. Конечно, можно отказаться от более продвинутого пакета услуг, но ниже стоимости базового тарифа никто не будет обслуживать ваш домашний интернет, — подметил эксперт.

ФАКТ

Цена интернета в стране ежегодно растет на 7–15 процентов. Сейчас рост в первую очередь связан с увеличением стоимости оборудования.