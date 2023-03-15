Льготы для поездок на поездах и самолетах: кому положены и как оформить

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России существует ряд льгот, которые позволяют уменьшить стоимость проезда на поездах дальнего следования и перелетов на самолетах. Некоторые льготы связаны с текущим статусом человека (например, действуют, пока он учится), другими можно воспользоваться независимо от каких-либо обстоятельств. Подробнее о том, на кого они распространяются и как их оформить, — в материале «Вечерней Москвы».

Поезда

Право 50-процентной скидки на проезд в поездах по территории России имеют школьники старше 10 лет.

Данная льгота действует до 31 декабря 2023 года с перерывом на летний сезон. Она дает возможность сэкономить при поездке на большинстве поездов внутри страны. Исключение составляют скоростные и высокоскоростные поезда от 701 до 788 номера.

Кроме того, воспользоваться льготой можно и при поездке за границу: в этом случае можно будет сэкономить 50 процентов со стоимости билета по территории России, а если поезд принадлежит российской компании, то и стоимости плацкарта на весь путь следования.

Чтобы воспользоваться льготой, придется предъявить справку об обучении на очной форме при посадке в поезд.

Пассажиры поездов могут провозить с собой бесплатно одного ребенка младше пяти лет (10 лет — если вагон класса люкс), если ему не требуется отдельное место.

Кроме того, можно провезти ребенка до 10 лет на отдельном месте со скидкой 65 процентов внутри страны и при поездке в страны Балтии и СНГ.

В обоих случаях понадобится предоставить свидетельство о рождении.

Государственные награды в некоторых случаях также дают возможность льготного проезда.

Так, Героям Советского Союза или РФ и полным кавалерам ордена Славы предоставляется право бесплатного проезда в вагонах любых категорий дважды в год по личным нуждам и один раз в год — к месту лечения. Героям Социалистического Труда, обладателям ордена Трудовой Славы трех степеней и орденов «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней выделяется одна бесплатная поездка в год.

Во всех случаях при покупке билета понадобятся подтверждающие документы.

Самолеты

Чтобы поддержать авиакомпании и граждан, государство выделяет средства на субсидирование некоторых авиационных маршрутов, заметно снижая их стоимость для пассажиров. Однако подобные билеты продают не все авиакомпании. Субсидируемые билеты есть:

у «Аэрофлота»;

Norind;

S7;

UTair

и у некоторых других перевозчиков, прошедших государственный конкурс.

Полный список направлений опубликован на сайте Росавиации.

Кроме того, Росавиация опубликовала и список субсидируемых рейсов. Правда, ими может воспользоваться не каждый россиянин. Условия для полета в таких самолетах:

возраст меньше 23 лет (либо женщины старше 55 лет и мужчины старше 60);

дети-инвалиды;

взрослые — инвалиды первой группы;

многодетные семьи;

жители Дальневосточного федерального округа.

Другие возможности сэкономить

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «ВМ» отметил, что, кроме государственных льгот, у россиян есть и другие возможности сэкономить на железнодорожных и авиабилетах.

— Если забронировать билеты заранее, цена будет ниже. В случае с самолетами продаются в первую очередь самые дешевые тарифы, и ближе к началу вылета цена становится только выше, потому что остаются только самые дорогие тарифы. Здесь нет такого понимания, как горящие билеты, потому что регулярные рейсы всегда становятся дороже, — рассказал специалист.

Он также предупредил, что имеющиеся сейчас льготные билеты предназначаются в первую очередь для тех, кто действительно нуждается в них финансово. Например, в преддверии майских праздников получить льготный билет будет крайне проблематично, так как в этот период ими активно пользуются ветераны войны и представители незащищенных слоев населения (люди с ограниченными физическими возможностями, невысоким доходом и т. д.), пояснил Мельник.