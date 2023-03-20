Какими новинками пополнится российский рынок автомобилей

Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Этой весной в Россию завезут по параллельному импорту новые для нашей страны автомобили. Об этом сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». «Вечерняя Москва» разбиралась, какими моделями пополнится авторынок страны.

В России появятся электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также в продажу поступят ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

— Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже, — говорит директор сети автосалонов Сергей Мелюх. — Что касается электромобилей, то сейчас есть потенциал для роста: их, как правило, приобретают в качестве второго автомобиля. В ближайшее время на рынок поступит несколько новинок. Но не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта в целом.

Dongfeng Aeolus E70

Китайский электрокар благодаря ряду элементов выглядит не слишком просто. Например, внимание привлекают закрытые колесные диски в виде «летающего лезвия». Их диаметр — 17 дюймов.

Стоимость: от двух миллионов рублей.

Mazda Atenza (он же Mazda 6)

В России седан доступен только в комплектации Luxury, включающей светодиодную оптику, спортивные кресла с кожаной отделкой, круиз-контроль и климат-контроль, датчики света и дождя, систему мониторинга слепых зон и оповещения о приближении автомобилей во время движения задним ходом и другими удобствами.

Стоимость: от 3,4 миллиона рублей.

Avatr 11

Элитный китайский кросс-седан. Отдельная гордость разработчиков — автопилот, на вооружении которого есть три лидара, измеряющих расстояние до объекта, шесть радаров и многое другое.

Стоимость: от 4,74 до 7,41 миллиона рублей.

Toyota Avalon

У модели просторный салон, а также большой объем багажника, что позволит взять с собой в поездку все нужные вещи. В России появились две отдельные комплектации. Производится в США.

Стоимость: от 3,5 до 5,6 миллиона рублей.

HiPhi Z

Еще один эффектный китайский седан. Его кузов сделан из стали и алюминия, дверные стекла лишены рамок, а задние створки открываются против хода. HiPhi Z оснащен двумя электромоторами.

Стоимость: 7,8–10 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Mazda CX-4

Компактный кроссовер выпускается исключительно в Китае. Впервые он появился на российском рынке в ноябре прошлого года, но продажи прекратились. Что интересно, сейчас он стоит практически на миллион рублей дешевле, чем тогда. Стоимость: от 2,9 (в базовой комплектации) до 3,5 (топовая модель) миллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

— Параллельный импорт окажет влияние в основном на российский рынок люксовых автомобилей. Сейчас, как правило, в нашу страну везут дорогие авто. Притом из-за сложной логистики цены на большую часть этих машин выше, чем на произведенные в России авто. Однако снижение стоимости все-таки можно заметить. Правда, оно наблюдается только по ряду моделей в сегменте китайских автомобилей.