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Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле Центробанка РФ. Уже в этом месяце стартуют пилотные проекты с участием клиентов 13 российских банков. «Вечерняя Москва» разбиралась, что из себя представляет цифровой рубль и как им смогут пользоваться москвичи.

На цифровые рубли можно будет, так же как и на обычные «деревянные», покупать товары, валюту, хранить в них сбережения. От наличных денег они будут отличаться лишь виртуальным форматом. А вот по сравнению с безналичными различий для простого человека не так много. Одно из наиболее важных: расплачиваться цифровым рублем можно будет при помощи смартфона, не подключенного к интернету. То есть пользоваться им смогут в том числе и пенсионеры, которые не подключают услугу мобильного интернета.

— Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которую будет выпускать Банк России, — поясняет «Вечерке» финансовый аналитик Артем Извольский. — Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. То есть цифровой рубль можно использовать как для дистанционных платежей и расчетов онлайн, так и для операций в офлайн-режиме. В последнем случае на мобильном телефоне будет создан второй цифровой кошелек. Чтобы его пополнить, необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в банковском приложении и затем расплатиться.

С технической стороны виртуальный рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центробанка.

— Цифровой рубль «помечен». То есть впервые в безналичных расчетах появится рубль в так называемых «купюрах», каждую из которых можно идентифицировать. И не будет никаких проблем отследить все платежи, — говорит Артем Извольский. — Таким образом государство сможет проследить за движением каждой такой цифровой «купюры» и узнать, за что и когда ею было заплачено.

Также, по словам эксперта, будет легко установить источники дохода населения.

— Если, например, какой-нибудь гражданин сдает квартиру и при этом не платит налоги, его «вычислят» мгновенно. И в результате накажут по закону, — поясняет Извольский.

Для государства внедрение цифрового рубля необходимо для поддержания финансовой стабильности. Эта мера снизит угрозу перетока денег в частные цифровые валюты, которые создают риски для страны. А для простых людей цифровой рубль тоже должен быть полезен. Центробанк утверждает: нововведение сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. Население станет менее зависимо от отдельных банков.

КСТАТИ

Банк России будет вводить цифровой рубль постепенно — чтобы банковская система смогла к нему адаптироваться. Полной замены обычных рублей на цифровые не планируется.

Только факты

■ Использовать цифровой рубль будет так же просто, как наличный и безналичный. Он появится как опция в конкретном приложении на смартфоне. Ваша задача — лишь научиться этим приложением пользоваться .

■ Цифровая валюта есть в таких странах, как Китай, Сенегал, Тунис и Эквадор.

■ Цифровой рубль работает без использования «недружественных» международных платежных систем: Visa, Mastercard, SWIFT и других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Артемьева, директор финтехплатформы «Фаст Ривер»:

— Хранить цифровые рубли будет безопасно. Банк России, который является гарантией их сохранности, надежен. То есть весь объем денежных средств, хранящихся на кошельках, защищен, в то время как классические банковские вклады застрахованы только на определенную сумму.