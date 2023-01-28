Цифровой рубль в России: что это такое, можно ли купить и зачем его создают

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В России анонсировано введение еще одной формы денег, помимо наличной и безналичной, — цифрового рубля. Как ранее сообщала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, экспериментальные операции с электронным рублем внутри государства и за его пределами начнут проводить с 2023 года. Что такое киберрубль, зачем его вводят, можно ли его купить и что нововведение сулит россиянам — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это дополнительная форма рубля, которую Банк России намерен выпускать в цифровом виде.

Новая форма денег со свойствами нала и безнала представлена в виде кода. Она будет храниться на электронных кошельках в Банке России в отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих кредитных учреждениях. Все три формы российского рубля имеют абсолютно одинаковую ценность.

Зачем нужен цифровой рубль

Намерение создать цифровой рубль в РФ было озвучено в 2020 году: тогда Банк России обнародовал доклад для общественных обсуждений с участниками финансового и платежного рынков. Документ содержал аргументы ЦБ в пользу необходимости введения этой меры:

вырастет скорость, простота и безопасность платежей;

услуги по платежам и переводам станут дешевле;

банкам придется конкурировать за клиентов, что простимулирует инновации в этой сфере и бурное развитие цифровой экономики;

сократится доля наличных денег.

Как будет работать цифровой рубль

Проект «Цифровой рубль» будет функционировать в формате, утвержденном Банком России весной 2021 года.

Новую форму рубля смогут использовать клиенты банков — физические и юридические лица.

Хранилище цифровых средств — электронный кошелек в ЦБ.

Банки-посредники будут общаться с клиентами, открывать, пополнять кошельки, выполнять переводы, проверять операции на незаконные действия.

Киберрублем можно будет расплачиваться онлайн с помощью мобильного приложения банка и офлайн. Во втором случае для этого понадобится скачать на смартфон отдельное приложение. Для его пополнения нужно будет отправить цифровые деньги из кошелька приложения банка.

Плюсы и минусы цифрового рубля

Цифровой рубль будет использоваться для тех же целей, что и две его другие формы, — для оплаты товаров и услуг, переводов и накоплений.

Плюсы

Полная прозрачность для ЦБ. Можно настроить так, чтобы расчеты в цифровом рубле были строго целевыми — будь то соцвыплаты, траты на содержание общественных учреждений или иные цели. Откроется техническая возможность программировать каждую денежную единицу так, чтобы их можно было расходовать только на конкретные цели.

Безналичные платежи в офлайн. Для всех безналичных расчетов сегодня нужен интернет. Переводы и платежи без Сети спровоцируют появление отечественных платежных систем для обычных граждан и предпринимателей.

Снижение стоимости платежей и переводов. Такая возможность появится, если ЦБ установит максимальные комиссии, которые смогут взимать коммерческие банки.

Минус

Единственный минус, по оценкам специалистов, низкая киберустойчивость. Есть риск кражи пользовательского профиля путем взлома личного аккаунта или по причине сбоя при авторизации — использование одной и той же цифровой валюты несколько раз во время расчетов офлайн.

Влияние на банковский сектор

Новая форма рубля может негативно отразиться на доходах банков от комиссий на разных транзакциях. Кроме того, есть риск, что банки лишатся части денег клиентов, которые они переведут на цифровые кошельки. Чтобы минимизировать отток средств, им придется предлагать отдельным гражданам и организациям привлекательные условия. Например, выгодный процент на остаток, которого не будет в случае с хранением средств в цифровом кошельке.

Кредитные организации, которые завоевывают клиентов при помощи хорошего обслуживания, программы лояльности, полезных и выгодных продуктов, могут получить отличные возможности для роста при условии, что ЦБ предоставит им выгодные условия по проведению операций по цифровым кошелькам.

Можно ли купить цифровой рубль

Купить цифровой рубль нельзя, так как он идентичен двум другим своим формам. Поэтому можно только перевести одну форму в другую.

Чтобы система работала правильно, ЦБ понадобится банковская инфраструктура. Вероятно, будут задействованы государственные кредитные учреждения и банки с государственным участием. Например, Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ, Россельхозбанк и другие крупные представители сектора.

Международный опыт цифровых валют

Цифровые валюты разрабатывают центральные банки по всему миру. Первыми в этой области были Багамские острова, после — Нигерия, Камбоджа и страны восточной части Карибского бассейна. У Китая уже есть цифровые юани, в Европе тестируют цифровой евро.

Соединенные Штаты Америки пока не приняли однозначного решения о необходимости перехода на цифровой доллар и взвешивают плюсы и минусы.