Как будет взиматься новый налог с процентов по вкладам по итогам 2023 года

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По результатам 2023 года россиянам предстоит заплатить новый налог — налог с процентов по вкладам. Соответствующее нововведение в РФ должны были внедрить еще в 2020 году. Однако в связи с пандемией инициативу отложили до лучших времен. Как будет взиматься новый налог и как это отразится на доходах россиян, выясняла «Вечерняя Москва».

Новый налог на доходы с вкладов анонсировал президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года. По словам главы государства, подобная практика существует во многих странах мира. Основная цель инициативы — направить дополнительные доходы с налога на поддержку нуждающихся.

По словам эксперта в области налогового законодательства Алексея Яковлева, изначально сбор должен был начать поступать в бюджет еще в 2021 году.

— В связи с пандемическими мерами и кризисом россиян тогда освободили от уплаты этого налога, — уточнил спикер.

По его словам, изначально новая схема предполагала следующее: все доходы с вкладов, общая сумма которых превышает миллион рублей, должны были облагаться НДФЛ.

— К примеру, у вас есть несколько депозитов на сумму 350, 800 и 150 тысяч рублей. У них абсолютно разные ставки, однако в совокупности эта сумма превышает миллион рублей. Следовательно, они облагаются налогом. Это означает, что гражданин, имеющий три данных депозита, по итогам года получил бы с них прибыль не менее ста тысяч рублей. И как раз из этой суммы изначально и должны были взимать 13 процентов, — пояснил Яковлев.

Сейчас процесс изменился: налоговые органы будут учитывать не размер вкладов, а только сумму полученного дохода.

— Теперь если у вас на депозите в общей сумме даже менее одного миллиона, сбор будет все равно осуществляться, — отметил эксперт. — Однако у граждан имеется право на необлагаемую налогом сумму. Она зависит от размера ключевой ставки Центробанка. В том случае если в будущем году она сохранится на уровне 7,5 процента, тогда необлагаемая сумма образуется в размере 75 тысяч рублей.

Механизм такой: банки будут предоставлять информацию о полученных с вкладов доходах граждан в налоговые органы, последние осуществят начисления и направят уведомление об уплате соответствующего налога.

Эксперт подчеркнул, что для ФНС не будет играть роли, когда именно вы оформили депозит. Важно то, когда получен с него доход.

— Например, вы оформили вклад на год в начале февраля минувшего года, а проценты получите уже в феврале будущего года. Это значит, что вам придется заплатить с них НДФЛ, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Примечательно то, что россиянам не придется самостоятельно рассчитывать размер сбора, все подсчеты будут осуществлять банки.