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«Известия»: Россиянам начислят налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года

Георгий Соланович
Общество
«Известия»: Россиянам начислят налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года
Фото: Pixabay

Жители России по итогам 2023 года впервые заплатят налог на доходы со вкладов, сообщили в Минфине РФ «Известиям».

Ранее действие налога было отложено на два года в качестве меры поддержки граждан, однако по итогам 2023 года с россиян будут взимать новый налог в размере 13 процентов. В министерстве отметили, что сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей в том случае, если ключевая ставка не превысит текущие 7,5 процента.

При расчете налога будет учитываться сумма полученного дохода. Оплатить его жители РФ должны будут до декабря 2024 года, пишут «Известия».

В начале 2023 года в России также вступит в силу ряд поправок к законам. Некоторые из них призваны повысить удобство взаимодействия россиян с госструктурами, другие меняют размер выплат, пособий и пошлин. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие перемены ждут россиян 1 января и как они повлияют на жизнь граждан.

В частности, с 1 января россияне смогут платить налоги и страховые взносы единым налоговым платежом. Это нововведение будет доступно как физическим, так и юридическим лицам.

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