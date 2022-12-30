Что изменится в жизни россиян с 1 января

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В начале 2023 года в России вступит в силу ряд поправок к законам. Некоторые из них призваны повысить удобство взаимодействия россиян с госструктурами, другие меняют размер выплат, пособий и пошлин. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие перемены ждут россиян 1 января и как они повлияют на жизнь граждан.

МРОТ и прожиточный минимум повысят

С 1 января будет увеличен минимальный размер оплаты труда, его повысят на 6,3 процента. Вместо 15 279 рублей федеральный МРОТ вырастет до 16 242 рубля. Функция МРОТ заключается в том, что работодатель не имеет права выплачивать меньшую зарплату сотрудникам, работающим на полной ставке. Кроме того, МРОТ влияет на размер пособий.

Прожиточный минимум с Нового года вырастет на 3,3 процента. На душу населения федеральный показатель составит 14 375 рубля, для трудоспособных россиян — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для детей — 13 944 рубля

Пенсионный фонд ликвидируют

С Нового года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования сольются в единую структуру. Она получит название «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». Основные причины этого изменения — большие издержки на содержание Пенсионного фонда и необходимость цифровизации информации.

Новый фонд будет заниматься всей работой с пенсионерами, а также прочими выплатами ежемесячных пособий. Все остальные прежние правила продолжат работать до того момента, когда новая структура не представит обновленные правила. Всю необходимую информацию россиянам по-прежнему смогут предоставить на Госуслугах или в МФЦ.

Проиндексируют пенсии

Также с 1 января в России вырастут пенсии. В Минтруде приняли решение с 2023 по 2025 год индексировать выплаты в среднем ежегодно на 6,8 процента. Предполагается, что в следующем году пенсия не сможет быть меньше, чем 12 363 рубля.

Пособие на детей сделают универсальным

В 2023 году малоимущие семьи с детьми получат право на получение универсального пособия. Данная мера объединит уже действующие меры поддержки родителей и беременных женщин, имеющих невысокий доход.

Выплаты будут положены семьям с детьми в возрасте до 17 лет, если уровень дохода в них не превышает один прожиточный минимум, а также беременным женщинам, если у них есть финансовые трудности и они при этом встали на учет в женской консультации на ранних сроках.

Налоговые правила изменят

С 1 января россияне смогут платить налоги и страховые взносы единым налоговым платежом. Это нововведение будет доступно как физическим, так и юридическим лицам.

Кроме того, с Нового года для физлиц установят новый срок уплаты НДФЛ: деньги понадобится перечислить до 28-го числа текущего месяца. Расчетный период, за который понадобится перечислить налог, также поменяется: вместо календарного месяца будут браться в расчет периоды с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.

Трудовую книжку обновят

Перемены ждут и такой документ, как трудовая книжка. Теперь в разделах со сведениями о работе будет 14 разворотов в самой трудовой книжке и 12 — во вкладыше. Разделов с награждениями станет меньше: семь в книжке и пять — во вкладыше.

При этом старые трудовые книжки останутся у работодателей и смогут использоваться дальше.

Сроки выплаты отпускных изменят

Сейчас отпускные работнику обязаны выплачивать как минимум за три рабочих дня до его ухода в отпуск. В следующем году правила изменят: деньги сотрудник должен будет получить не позже, чем через два дня после подачи заявления на отпуск.

Если отпускные платятся через кассу, то их выплатят сразу после выхода из отпуска.

Срок для оплаты штрафов увеличат

С 1 января оплатить штраф можно будет на протяжении 20 дней (сейчас этот срок составляет 10 дней). Если успеть отправить деньги в течение десяти дней, гражданину простят половину стоимости штрафа.

Также изменятся правила по выплате штрафов ГИБДД и прочих задолженностей — теперь их смогут списывать с банковских карт без оформления бумажных документов.

Госпошлины для водителей вырастут

Ряд бесплатных пошлин для автовладельцев станут платными. В частности, 1000 рублей придется заплатить за разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля, 1500 — за допуск к перевозке опасных грузов и 1000 — за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.

Также с 1 января планируется отменить 30-процентную скидку на оплату госпошлин через Госуслуги.

Рубль оцифруют

С января в РФ будет действовать цифровой рубль. Благодаря этому россияне смогут оплачивать счета цифровыми деньгами. Предполагается, что это нововведение способно в будущем оказать положительное влияние на стабильность российской экономики.