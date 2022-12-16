Эксперт Рязанский назвал приемлемый для России размер пенсии

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Приемлемый размер пенсий для россиян составляет 2–2,5 прожиточных минимума пенсионера. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— Несколько лет назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова называла предполагаемый желаемый уровень пенсионного обеспечения, равный 2–2,5 прожиточного минимума пенсионера. Его ставили в прогнозы развития пенсионных выплат. На данный момент прожиточный минимум пенсионеров находится на уровне 11–12 тысяч рублей в месяц. Получается, что приемлемый уровень пенсии находится на уровне 30 тысяч рублей, — считает Рязанов.

Специалист отметил, что в России нужно сформировать дополнительные источники для повышения пенсий, которые позволили бы вывести выплаты на должный уровень:

— Средний уровень пенсий зависит от среднего уровня заработной платы. К сожалению, чудес не бывает. Пенсионные выплаты являются спутниками зарплат. Пока эта зависимость очень жесткая. На сегодняшний день единственным источником формирования пенсии являются взносы и помощь федерального бюджета государства. В первую очередь нужно повышать среднюю зарплату в России, чтобы она соответствовала тому уровню пенсии, который хотят видеть наши пенсионеры.

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы средний уровень пенсии вышел на желаемую величину, в экономике должны быть такие ресурсы, которые позволили бы платить хорошую зарплату. А с нее были бы достойные пенсионные отчисления. Более того, с нее должна оставаться возможность для накопления дополнительных денежных средств.

Вторым источником для пополнения пенсий, по словам Рязанского, должны быть собственные накопления человека за время его трудовой деятельности. Также желательно, чтобы в формировании будущей пенсии участвовал работодатель. Это нормальная схема, по которой должна строиться пенсионная модель россиянина, добавил специалист.