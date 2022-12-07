«Придется дорабатывать»: как период ухода за ребенком может повлиять на пенсию

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В трудовой стаж женщины могут включить период от 1,5 года до 5 лет, когда она ухаживала за детьми. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, период, который включается в трудовой стаж женщины, зависит от количества детей:

— Важно понимать, что если женщина — многодетная мать, в ее трудовой стаж войдет не более 5 лет, которые она потратила на уход за детьми. Даже если с каждым из детей она сидела в декретном отпуске до трех лет.

Сафонов объяснил, как рассчитывается трудовой стаж у женщины с одним ребенком:

— В соответствии с действующим законодательством женщина, которая осуществляет уход за ребенком, имеет возможность получить 1,5 года стажа. Если она будет сидеть с ним до трех лет, в трудовой стаж все равно включат только 1,5 года. Остальное время ей придется дорабатывать, чтобы получить выплаты.

Кроме того, специалист рассказал, на сколько уменьшится пенсия, если женщине засчитают только 1,5 года по уходу за ребенком в трудовой стаж:

— За каждый отработанный год человеку начисляют один балл. Их умножают на коэффициент. В 2022 году стоимость одного балла составляет 118,09 рубля. Это значит, что пенсия женщины за 1,5 года, которые не войдут в стаж, уменьшится на 177,135 рубля.

До этого сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. О сути новой инициативы и вероятности ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».