В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии: что важно знать об инициативе и можно ли ее реализовать

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В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии. О сути новой инициативы и вероятности ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 6 декабря внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о 13-й пенсии. Его смысл сформулирован в пояснительной записке:

— Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия).

По словам лидера справороссов Сергея Миронова, брать деньги для ежегодной выплаты можно из средств Минфина, которые «не удается израсходовать в течение календарного года».

Каков размер 13-й пенсии

Механизм начисления 13-й пенсии похож на уже сложившуюся в стране практику выплаты 13-й зарплаты. Эсеры предлагают выплачивать пенсионерам в конце календарного года денежную сумму, эквивалентную размеру их пенсии по старости.

Таким образом, в случае принятия законопроекта 13-я пенсия будет разниться в зависимости от региона. В среднем по России в декабре 2022 года она бы составила 20 864 рубля.

Зачем нужна «дополнительная» пенсия

При помощи дополнительной ежегодной выплаты справороссы хотят защитить пенсионеров, которых они называют «самыми социально незащищенными гражданами».

Есть и еще один аргумент, связанный с предложенным сроком выплат. По словам Миронова, пенсионеры активно берут в долг перед новогодними праздниками. Мера якобы позволит спасти их от «опасных кредитов».

Примут ли законопроект

Вероятность принятия законопроекта крайне низка. Все из-за потенциального источника финансирования 13-й пенсии. Дело в том, что Пенсионный фонд (ПФ) формируется из страховых взносов от фонда оплаты труда, для дополнительных «нестраховых» выплат в нем попросту нет средств.

В беседе с «ВМ» профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов отметил, что для «безболезненного проведения» 13-й пенсии доходы ПФ должны увеличиваться условно в два раза в конце каждого года. По мнению эксперта, это невозможно.

— Поскольку у ПФ таких денег нет, единственный источник — это бюджет, в котором для каждого из 45 миллионов пенсионеров нужно найти дополнительную пенсию, — поясняет собеседник «ВМ».

В комитете Госдумы по социальной политике уже заявили, что в федеральном бюджете такие расходы не предусмотрены, а также назвали инициативу «изначально нереализуемой».

Как отметил Сафонов, опыта начисления 13-й пенсии в мире нет. Российское государство может помогать пенсионерам двумя способами.

— В нашей практике есть только два инструмента, которые применяются по поводу реального содержания пенсии: ежегодная индексация и разовые выплаты пенсионерам. Что касается данной инициативы, то она вряд ли будет иметь какое-то развитие — ровно так же, как и предложение по индексации пенсий работающих пенсионеров, — резюмировал Сафонов.