Экономист рассказала, кто получит пенсию в декабре дважды

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре. Об этом рассказала кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря, пояснила эксперт. Те, кому средства приходит после восьмого числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

При этом Семенова уточнила, что никаких новогодних доплат к пенсии нет, сообщает агентство «Прайм».

До этого в ПФР объяснили ненужность индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, одним из негативных последствий индексации пенсий работающим является снижение уровня пенсий неработающих граждан, объяснили в ПФР. Помимо этого, такого рода инициатива потребует дополнительных трат из федерального бюджета.

В понедельник, 14 ноября, правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Такое решение принято в связи с тем, что оно потребует дополнительных расходов средств из федерального бюджета