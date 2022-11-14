Правительство не поддержало законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам

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Российское правительство не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января следующего года, внесенный думской фракцией ЛДПР. Об этом в понедельник, 14 ноября, говорится в соответствующем заключении кабинета министров.

По информации журналистов, правительство отклонило внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», которые предусматривают перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, поскольку это приведет к дополнительным расходам средств из федерального бюджета.

— Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении правительства РФ.

По информации «Известий», согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, перерасчет пенсионных отчислений потребует выделения дополнительных 538 миллиардов рублей в 2023 году.

Заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал журналистам, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения данного вопроса.

Накануне депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин в четверг, 10 ноября, внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работникам социально ориентированных некоммерческих организациях.