Партия ЛДПР предложила индексировать пенсии работников социально ориентированных НКО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин в четверг, 10 ноября, внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).

По действующему закону, пенсионеры, которые работают в соответствующих организациях, относятся к застрахованным лицам, на которых не распространяется индексация пенсий. По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, ветеранские организации пожаловались на низкий уровень оплаты труда и размер пенсий.

Проект закона предлагает внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», согласно которым вышеуказанные пенсионеры не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Исключения будет составлять работа в государственных корпорациях, а также общественных объединениях и компаниях, являющихся политическими партиями. По словам авторов инициативы, подобная мера позволит ежегодно индексировать работающим пенсионерам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц будет утрачено. Документ и пояснительную записку к нему Нилов разместил на своем канале в Telegram.

Отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30 процентов, следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах. Действительно ли это может произойти, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.