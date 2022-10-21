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Средняя пенсия к 2026 году может опуститься ниже 30 процентов средней зарплаты. К чему это приведет

Игорь Синельников

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Финансы
Средняя пенсия к 2026 году может опуститься ниже 30 процентов средней зарплаты. К чему это приведет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30 процентов, следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах. Действительно ли это может произойти, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, соотношение средних зарплат к средним пенсиям в России в последнее время действительно складывается не в пользу пенсий. Подобная ситуация может привести к тому, что некоторые люди будут получать заниженную пенсию.

Эксперт рассказала, что недавнее объединение двух государственных фондов повлекло за собой изменения в пенсионной системе.

— В результате объединения Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования увеличена минимальная база по начислению взносов. Если раньше она округленно составляла 1 500 000 рублей, то сейчас — 1 900 000. В России сейчас действительно складывается такая ситуация: если зарплаты не будут расти на тот же самый процент, на который будет увеличиваться база начисления взносов, то при выходе на пенсию в следующих годах размер пенсии будет ниже, чем у тех, кто выходил на пенсию раньше, — объяснила Финогенова.

Другая проблема заключается в том, что зарплаты в России повышаются даже выше уровня инфляции, а пенсии могут увеличиваться на меньший процент, уточнила собеседница «ВМ». Чтобы это компенсировать, в прошлом году правительству даже пришлось единоразово выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам.

Подобная ситуация требует обсуждения на государственном уровне, подчеркнула специалист.

— Я думаю, что этот вопрос должен как-то решиться, потому что существует некая социальная несправедливость: пенсии растут менее серьезными темпами, чем зарплаты. Думаю, что этот вопрос нужно как-то решать на уровне правительства. Может быть, пересмотреть индексацию и сделать не на уровень инфляции, а на уровень роста средней зарплаты, — предположила Финогенова.

Возможность реализации нововведений зависит от наличия средств в бюджете, добавила собеседница «ВМ». Из-за дефицита денег многие хорошие инициативы (например, связанные с налоговыми льготами для пенсионеров) не были реализованы в полной мере. По мере выхода экономики из кризиса у государства появятся новые возможности для пенсионных реформ, заключила эксперт.

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