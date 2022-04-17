Финансовый эксперт Финогенова назвала неочевидные льготы, положенные пенсионерам

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пенсионеры и предпенсионеры в России имеют ряд льгот, которыми не всегда пользуются. В частности, в некоторых случаях они могут бесплатно поехать в другой город по личным нуждам, а также полностью обнулить налог на недвижимость или транспортное средство. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Как отметила специалист, не все пенсионеры знают о том, что их могут освободить от уплаты налога на недвижимость.

— Если у пенсионера есть участок 6 соток или хозяйственное сооружение размером до 50 метров, то он освобождается от уплаты налога на недвижимость. Плюс если есть квартира, жилой дом или гараж, такая недвижимость тоже освобождается. Единственный момент: такое освобождение можно получить только для одного объекта недвижимости. Например, если есть гараж и квартира, то можно получить освобождение от уплаты налога или на гараж, или на квартиру, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам эксперта, чтобы получить такой вычет, пенсионер должен подать соответствующее заявление в налоговую службу. После этого квитанции автоматически перестают приходить. При продаже недвижимости пенсионер должен сообщить о покупке нового объекта, на который тоже будет распространяться льгота, подчеркнула Финогенова.

Если недвижимость пенсионера не соответствует критериям, он сможет получить частичный вычет, отметила специалист.

— Например, если человек владеет 5 гектарами, там возникнет другая ситуация: 6 соток будут вычитаться из фактического объема, и налог будет начисляться на превышение этой доли, — пояснила эксперт.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что пенсионеры также могут обнулить или снизить транспортный налог. Размер скидки отличается в разных регионах: в некоторых она может доходить до 100 процентов. Такая льгота распространяется только на один автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, уточнила Финогенова.

Некоторые пенсионеры имеют право с определенной периодичностью бесплатно ездить в места для отдыха на территории России, отметила эксперт.

— Один раз в два года могут рассчитывать на компенсацию расходов неработающие пенсионеры, которые проживают на территории Крайнего Севера или в приравненных к нему районах. А вот федеральные льготники, которые живут, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге, у которых есть какие-то звания (Герой Труда, Герой России и так далее), имеют право раз в год ездить даже по личным надобностям железнодорожным транспортом разного класса, и их расходы будут компенсированы, — объяснила специалист.

Также пенсионерам доступны субсидии на авиаперелеты, рассказала Финогенова. Многие авиакомпании делают скидки пенсионерам, а некоторые компании, входящие в список субсидируемых государством, просто продают билет по очень низкой цене, а 90 процентов его стоимости возвращает государство, пояснила эксперт.

В некоторых случаях пенсионерам положены льготы, связанные с коммунальными услугами или улучшением жилищных условий, отметила собеседница «ВМ».

— Если пенсионеру больше 70 лет, то у него есть возможность оплачивать только 50 процентов от суммы взносов на капремонт, а если больше 80 лет, то от такой платы он освобождается вообще. Еще есть такая льгота: если расходы на коммунальные услуги превышают 22 процента от общего дохода пенсионера, то ему могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг. В некоторых регионах для пенсионеров предусмотрена компенсация до 50 процентов расходов на газификацию дома. Но так не везде: только там, где это необходимо, — рассказала Финогенова.

Различные категории пенсионеров (например, участники Великой Отечественной войны или пенсионеры по возрасту с инвалидностью) имеют право в добавок к основному отпуску брать дополнительный отпуск за свой счет. Работодатель не имеет права уволить такого сотрудника, подчеркнула эксперт.

В зависимости от категории допускается разное количество дней отпуска, уточнила Финогенова.

— Если человек является участником Великой Отечественной войны, то в дополнение к основному отпуску он имеет право взять до 35 календарных дней. Если просто по возрасту — то до 14 дней, если это пенсионер-инвалид — до 60 календарных дней. Работодатель должен будет ждать такого сотрудника. Единственное, что этот отпуск идет за свой счет, — рассказала собеседница «ВМ».

Специалист подчеркнула, что пенсионерам и предпенсионерам (предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет — прим. «ВМ») в обязательном порядке дается два дня на диспансеризацию: работодатель не имеет права требовать от них пройти обследование за свой счет и должен его оплатить. При увольнении пенсионерам не нужно отрабатывать две недели, отметила эксперт.

У предпенсионеров также есть возможность бесплатно пройти переобучение, рассказала специалист.

— Они могут пройти повышение квалификации через центр занятости населения, чтобы найти работу. Это делается за счет федерального финансирования. Центр занятости сам должен найти им работу после того, как они повысили квалификацию, и предложить какие-то варианты. Конечно, если вариантов нет, то предпенсионер имеет право на досрочный выход на пенсию, — пояснила Финогенова.

Узнать информацию о льготах в конкретном регионе можно в территориальных отделениях Пенсионного фонда и в личном кабинете на Госуслугах, объяснила эксперт.