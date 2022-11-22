ПФР объяснил ненужность индексации пенсий работающим пенсионерам

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Решение об отмене индексации страховых пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, оно не оказало негативного влияния на рынок труда, доходы населения и на динамику развития российской экономики. Об этом сказано в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой.

Так, одним из негативных последствий индексации пенсий работающим является снижение уровня пенсий неработающих граждан, объяснили в ПФР. Помимо этого, такого рода инициатива потребует дополнительных трат из федерального бюджета.

— В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10 процентов объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде уточнили, что сам факт получения пенсии работающими гражданами является льготой, поскольку у таких людей и так имеется зарплата. При этом в ПФР напомнили, что после прекращения трудовой деятельности происходит пересмотр размера пенсии человека с учетом всех прошедших за период работы индексаций, сообщает РБК.

В понедельник, 14 ноября, правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Такое решение принято в связи с тем, что оно потребует дополнительных расходов средств из федерального бюджета.

Юрист Ирина Сивакова в свою очередь рассказала, что российские пенсионеры, оказывающие уход за больными родственниками, могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 2400 рублей. По ее словам, для оформления ежемесячной выплаты требуется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.