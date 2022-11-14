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Приметы и советы

Ухаживающие за родственниками пенсионеры получат дополнительную выплату в 2400 рублей

Анастасия Колоскова
Общество
Ухаживающие за родственниками пенсионеры получат дополнительную выплату в 2400 рублей
Фото: shutterstock

Российские пенсионеры, оказывающие уход за больными родственниками, могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 2400 рублей. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова.

Она уточнила, что для оформления ежемесячной выплаты требуется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Доплата полагается этой категории пенсионеров, независимо от их трудового статуса или уровня доходов. Для того чтобы получить выплату, пенсионеру нужно будет предоставить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный близкий родственник с инвалидностью. Это может быть супруг, родители или другие, передает Primpress.

До этого сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января следующего года, который был внесен думской фракцией ЛДПР. Причиной отклонения изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» стало то, что они приведут к дополнительным расходам средств из федерального бюджета.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, перерасчет пенсионных отчислений потребует выделения дополнительных 538 миллиардов рублей в 2023 году. При этом зампредседателя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения данного вопроса.

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