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В Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию

Араз Салехов
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» собираются внести в Государственную думу законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

— Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия), — говорится в сообщении.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, и им требуется поддержка со стороны государства, сообщает ТАСС.

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России хотят освободить от налогов некоторых граждан старшего возраста. По ее словам, членам советов домов предлагают предоставить новую льготу, согласно которой пенсионеры освободятся от подоходного налога и других отчислений.

В конце ноября министр труда страны Антон Котяков сообщил, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам в Российской Федерации повысят пенсии на 4,8 процента. Глава ведомства уточнил, что благодаря промежуточной индексации пенсий на десять процентов, введенной в 2022 году, а также будущей январской индексации выплаты неработающим россиянам возросли.

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