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Приметы и советы

Госдума может рассмотреть законопроект об освобождении части пенсионеров от налогов

Полина Долганова
Общество
Госдума может рассмотреть законопроект об освобождении части пенсионеров от налогов
Фото: Pixabay

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России хотят освободить от налогов некоторых граждан старшего возраста.

По ее словам, членам советов домов предлагают предоставить новую льготу, согласно которой пенсионеры освободятся от подоходного налога и других отчислений.

— То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами, — заявила Разворотнева.

Она уточнила, что проект закона планируется внести в Думу до конца 2022 года, передает газета «Известия».

С 1 декабря в столичном регионе поднялись цены на услуги ЖКХ. В последний раз тарифы в Москве за квартплату повышались летом текущего года. Так, в июле ставки за «коммуналку» выросли на шесть процентов. Изменились тогда и тарифы на капремонт. Отныне же цены на данные услуги выросли в среднем на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.

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