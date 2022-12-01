«Коммуналка» выросла: кто из москвичей имеет право на субсидии и льготы по обновленным тарифам ЖКУ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С 1 декабря в столичном регионе поднялись цены на услуги ЖКХ. В последний раз тарифы в Москве за квартплату повышались летом текущего года. Так, в июле ставки за «коммуналку» выросли на шесть процентов. Изменились тогда и тарифы за капремонт. Отныне же цены на данные услуги выросли в среднем на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.

Как изменились цены

Тарифы на коммунальные услуги, согласно решению федеральных властей, заморозят на полтора года — до 1 июля 2024-го. В столичном регионе на этот период продолжат действовать субсидии и льготы на коммунальные услуги. Такими «скидками» пользуются не менее четырех миллионов горожан.

Получить субсидию вправе любой москвич, если расходы на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляют более десяти процентов.

Направить свой запрос можно в электронном виде через портал mos.ru или в одном из Многофункциональных центров города при личном посещении.

Итак, согласно официальным данным, с 1 декабря текущего года в столице стоимость электричества за кВт.ч составит 5 рублей 66 копеек. (в квартире с электрическими плитами). Стоимость этой услуги в жилище с газовыми плитами вырастет до 6 рублей 43 копеек.

Цена на кубометр холодной воды достигнет 90 рублей 90 копеек, а горячей — 243 рублей 16 копеек. Отопление (за Гкал, по счетчикам) вырастет до 2912 рублей 53 копеек. Стоимость кубометра газа в столичных квартирах увеличится до 8 рублей 09 копеек. При этом не изменится стоимость за использование домофона в жилых домах.

Кто избавлен от взносов

Стоит отметить, что освобождены от взноса за капитальный ремонт граждане, проживающие в домах, официально признанных аварийными, попавших в программу реконструкции или сноса, и в которых меньше пяти квартир.

Избавлены от таких денежных взносов, в том числе, наниматели жилья, жители домов, которые включены в программу реновации, а также категория москвичей, признанных льготниками, — одинокие горожане, достигшие 80 лет и старше.

Примечательно то, что норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава плюс 7 «квадратов» на каждого зарегистрированного человека в конкретной квартире.

Например, для одного гражданина социальная норма общей площади жилья составит 33 квадратных метра. Для пары — 42 «квадрата», а для семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров на каждого.

Какие еще льготы и субсидии сохранятся

Как рассказал эксперт в области ЖКХ Константин Крохин, в Москве предусмотрено два вида помощи по оплате «коммуналки» — льготы (скидка) и субсидии (компенсация):

— В общем насчитывается не менее 50 категорий льготников, имеющих право на получение льготы для оплаты ЖКУ и сокращения расходов. Скидка зависит от состава семьи, в зависимости от льготной категории, а также прав на собственность на конкретное жилое помещение.

По словам спикера, к льготникам причисляют ветеранов, многодетных семей и граждан, воспитывающих детей-инвалидов. Узнать полный перечень тех, кто вправе получить льготы, можно на портале ГКУ «Городской центр жилищных субсидий».

Стоит обратить внимание, что действует длительный срок, если, например, в многодетной семье младший ребенок не достиг 16 лет. В семьях, где проживают ветераны или инвалиды войны, скидка сохраняется пожизненно.

Получить льготы можно только на жилые помещения. Российское законодательство не относит нежилые помещения и апартаменты к жилому фонду, и, как следствие, владельцы таких локаций на компенсацию расходов по оплате «коммуналки» претендовать не могу.

Эксперт напомнил, что в столице льготы на оплату ЖКУ предоставляются в виде скидки при расчете платежей.

Скидка зависит от категории льготников. Так, многодетные семьи вправе получить льготу в размере 30 процентов. Ветеранам военной службы и ветеранам труда возместят 50 процентов расходов. А вот неработающие собственники квартиры старше 70 лет, которые проживают одни в помещении, могут оплачивать только половину взноса на капремонт, а по исполнении 80-летия полностью освобождаются от оплаты за услуги ЖКХ. Правда, если площадь не превышает социальную норму (33 квадратных метра).

Собеседник «ВМ» напомнил, что горожане вправе пользоваться одновременно и льготами, и субсидиями.

Но такая опция возможна в том случае, если расходы семьи на «коммуналку», рассчитанные с учетом льготы, превышают установленную в Москве норму. В столичном регионе сумма на услуги, рассчитанная исходя из региональных стандартов, не может быть выше десяти процентов в совокупном доходе семьи.