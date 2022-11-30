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Тарифы ЖКХ и штрихкоды вместо ОМС: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Рафаэль Залян

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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Ряд изменений, касающихся разных сфер жизни, ожидаются в российском законодательстве с 1 декабря. Нововведения затронут медицинскую сферу, работу государственных органов и среднее профессиональное образование. О том, как изменится жизнь россиян с приходом зимы, — в материале «Вечерней Москвы».

ЖКХ подорожает

С 1 декабря 2022 года в России будет произведена индексация тарифов на электроэнергию, газ, водо- и теплоснабжение. Внеплановое повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в правительстве объясняют необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры.

Согласно официальным данным, предельный уровень индексации не должен превысить 9 процентов. При этом регионам позволят менять тарифы на свое усмотрение. По данным Минэкономразвития, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля.

В столичном регионе индексация тарифов на «коммуналку» будет ниже темпов инфляции и тоже составит 9 процентов. Следующая индексация должна будет произойти только в 2024 году.

На замену ОМС придет штрихкод

Для получения медицинской помощи в больницах и поликлиниках России с 1 декабря предъявлять полис ОМС больше не придется. Пациентов будут принимать по индивидуальному штрихкоду, который заменит прежний бумажный документ. Новый цифровой формат полиса будет представлять собой «уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме».

Для получения уникального штрихкода достаточно зарегистрироваться на едином портале «Госуслуги» и в разделе «Запросить свой полис в личном кабинете» внести свои данные. После чего сведения автоматически поступят в госрегистр.

Доступ к электронной базе с информацией о человеке будет доступен всем медучреждениям РФ, поэтому при посещении врача предъявлять бумажную версию ОМС будет не нужно, достаточно предъявить паспорт. При этом старый полис не потеряет своей актуальности и юридической силы.

Солярий в квартире

Для того чтобы попариться в бане или посетить сауну, больше не нужно покидать пределы своего жилища. С 1 декабря россиянам разрешат устанавливать в квартирах солярии, мини-сауны и хаммамы.

Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС РФ. В то же время россиянам запрещается оборудовать в квартире полноценные сауны и бани.

Аккаунты госорганов в соцсетях

С 1 декабря новую обязанность вводят для государственных органов на законодательном уровне. Начиная с этой даты каждое ведомство должно завести официальный аккаунт в социальных сетях.

Речь идет о таких платформах, как «Одноклассниках» или «ВКонтакте».

Подведомственные организации и органы местного самоуправления будут обязаны отчитываться о проделанной работе и отвечать на вопросы россиян. По замыслу инициаторов, данная мера сделает госорганы более открытыми.

Налоговый учет и НДФЛ

С 1 декабря россияне смогут направить в электронной форме через портал «Госуслуги» заявления о постановке на налоговый учет. Свидетельство о постановке перешлют аналогичным способом.

Более того, с декабря военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), освобождаются от уплаты НДФЛ и страховых взносов за полученное безвозмездно имущество. Данное правило распространяется на всех мобилизованных, добровольцев, контрактников и их родных.

Для детей

С 2 декабря приемные дети из российских семей получат возможность зачисляться в детсад или школу, где уже учатся их братья и сестры, в приоритетном порядке. Ранее соответствующим правом обладали лишь кровные родственники.

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