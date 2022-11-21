Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

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1 декабря в России подорожают услуги ЖКХ: например, электричество и водоснабжение. Кроме того, некоторые услуги, которые не входят в перечень коммунальных, проиндексируют позднее. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По словам специалиста, на 1 декабря сдвинули подорожание, которое должно было произойти 1 июля следующего года.

— Это подорожание перенесли на семь месяцев, оно коснется коммунальных услуг. Среднее подорожание по стране — девять процентов, по определенным видам коммунальных услуг оно может быть чуть больше или меньше. Необходимо учитывать, что в соответствии с российским законодательством конкретный размер тарифов в виде ставок утверждают органы власти регионов. Где-то то же электричество будет дороже, где-то — дешевле в зависимости от способа генерации: гидрогенерация, газ или мазут. В случае с водоканалом такая же ситуация: где-то получше, где-то похуже, — объяснил собеседник «ВМ».

Крохин уточнил, что девять процентов — именно среднее подорожание, которое при необходимости может быть превышено.

При этом в большинстве случаев организации, обслуживающие жилые дома, предпочитают не завышать тарифы без нужды, отметил Крохин.

— В конкретных регионах по конкретной коммунальной услуге допускается превышение по согласованию с конкретной коммунальной службой. Например, в некоторых южных регионах есть проблема с водопроводной водой и водопроводами. Там ставка при проверке антимонопольным органом может быть превышена. То же самое с электроэнергией, где с этим есть проблемы. На практике все стараются придерживаться ограничений, потому что очень трудно доказывать и обосновывать превышение. Есть риск, что антимонопольный орган оспорит это превышение, — рассказал Крохин.

Специалист уточнил, что с 1 декабря в России подорожает электроэнергия, газ, отопление, холодная и горячая вода, а также вывоз мусора.

При этом некоторые другие услуги пока расти в цене не будут, добавил Крохин.

— Плата за капремонт меняться не будет, он не входит в коммунальные услуги. Плата за содержание и текущий ремонт также не входит в коммунальные услуги, — заключил собеседник «ВМ».