Как сэкономить на ЖКХ: пять идей для снижения коммунальных платежей

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С начала года у многих россиян выросла сумма платежей за коммунальные и жилищные услуги. Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», как можно уменьшить сумму в платежке за ЖКХ.

Бережное потребление воды и света

Крохин рассказал, что коммунальные услуги в России рассчитывают по счетчикам. Бережное потребление воды и электроэнергии значительно уменьшит сумму в квитанции. Также лучше включать свет в определенное время.

— Основной способ экономии на платежах за ЖКХ — сокращение потребления. Относитесь бережно к потреблению электричества и воды. Во многих многоквартирных домах общедомовые приборы учета тепла, а в новостройках они индивидуальные. Советую осуществлять потребление в периоды вне пиковых нагрузок, в ночное время — с 23:00, днем стараться потреблять меньше. Это существенно сократит платежи, — сказал эксперт.

Телевизионная антенна

По словам специалиста, некоторые жилищно-коммунальные компании заключают договор с оператором связи на предоставление жильцам услуги телевидения. Плата включается автоматически в платежку, но от нее можно отказаться.

— Услуги городской телевизионной антенны стоят около 240 рублей в месяц в Москве. В наши дни многие жители многоквартирных домов пользуются универсальными тарифами, в которые сразу включен интернет, телефон и ТВ. В этом случае можно отказаться от отдельной ненужной услуги и значительно сэкономить, — заявил специалист.

Радиоточка

Собеседник «ВМ» рассказал, что многие жильцы до сих пор продолжают платить за устаревшую и ненужную услугу.

— Есть такая услуга — радиоточка. За нее многие платят, а по факту не пользуются. Это советская система проводного радио. В основном «третью кнопку» используют пожилые люди, а жилищники автоматически вставляют ее в платежку. Вы можете сэкономить около 100 рублей в месяц после отключения данной услуги, — подчеркнул он.

Мусоропровод

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества занимает значительную часть расходов за коммунальные услуга. Крохин заявил, что, сплотившись, жильцы дома могут отказаться от некоторых из них.

— Можно сэкономить на содержании и текущем ремонте общего имущества, если жильцы все будут над этим работать и сплотятся, проведут общедомовое собрание. Например, можно отказаться от использования мусоропровода. Его трудно обслуживать, появляются неприятный запах и насекомые. Мусоропровод можно исключить из состава расходов и сэкономить, — сказал собеседник «ВМ».

Вывоз ТКО

Эксперт объяснил, что вывоз твердых коммунальных отходов в большинстве домов рассчитывается по максимальному тарифу. При коллективном обращении жильцов в управляющую компанию можно требовать сокращения ставки.

— Добросовестная управляющая организация обычно ведет счет не по нормативу, а по фактическому наполнению и вывозу контейнеров. На сегодняшний день москвичи платят примерно 3 рубля 70 копеек за квадратный метр за вывоз ТКО. В домах, где управляющая компания не интересуется состоянием бюджета населения с точки зрения экономии, людям выставляют счет по максимальному тарифу. В Москве он составляет 7 рублей 27 копеек. Как видите, это в два раза больше, — подытожил эксперт.